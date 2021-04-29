Bị mỉa mai 'đừng tâng bốc quá lố' sau khi khen chồng trẻ, Lê Phương đáp trả khiến cư dân mạng 'chào thua'

Dù kém tuổi hơn nhưng ông xã của Lê Phương không ít lần bị chê kém sắc và không nổi bật khi đứng cạnh vợ. Lần gần đây nhất, khi thấy chồng bị chê kém hoàn hảo, nữ diễn viên đã có cách đáp trả thông minh và khôn khéo.

Chia sẻ bài báo viết về chồng trẻ, Lê Phương không ngại ngần dành cho ông xã những lời khen có cánh: "Khuyết điểm lớn nhất của chồng tôi là anh ấy quá hoàn hảo". Đi kèm link bài báo, nữ diễn viên chú thích: "Lâu lâu cho chồng lên sóng! Ghẹo vui thôi cả nhà nhen, chứ trong đôi mắt em, ảnh "hoàn hảo" thiệt!". Trong mắt cô, chồng là người 'hoàn hảo' - Ảnh chụp màn hình Lời "ghẹo" của cô nàng khiến các fan đều dành lời khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng thương yêu, chiều chuộng của Lê Phương. Tuy nhiên, vẫn có một số ít cư dân mạng không hài lòng và để lại những bình luận vô cùng "kém duyên". Họ mỉa mai nữ diên viên "tâng bốc" chồng mình quá lố vì theo họ "không có ai là hoàn hảo cả" và chỉ là "chưa lộ rõ thôi". Tuy nhiên nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" không im lặng bỏ qua mà lên tiếng đáp trả lại những bình luận này.

Cô thẳng thừng chia sẻ bình luận: "Thứ nhất: Trong dòng trạng thái của Phương có nói rõ là trêu chồng. Thứ hai: Tình yêu có thể chấp nhận được khuyết điểm của đối phương. Như vậy không phải 'trong đôi mắt nhau, ta là tất cả? Cuối cùng: Sống với nhau mà cứ xét nét sẽ không hạnh phúc được đâu bạn ơi. Đời cho đến đâu thì hân hoan đến đó. Ai hạnh phúc thì hãy mừng cho họ. Vậy bạn nhen!". Nữ diễn viên không ngần ngại mà đáp trả lại một cách khôn khéo khiến cho chủ nhân của bình luận kia im bặt - Ảnh chụp màn hình Tiếp đó, khi có người viết rằng: "Khi đang vui thì hoàn hảo, lúc chán nhau thi nhiều chuyện không hòa hợp", Lê Phương cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế nhắn nhủ: "Sao cứ thích nói điều không hay nhỉ? Như vậy sẽ không may mắn đâu bạn ơi!".

Bên cạnh đó cũng không ít những bình luận bênh vực và khen ông xã Lê Phương hết mực. Cộng đồng mạng cho hay, Trung Kiên là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều chị em khi rất thương và chiều vợ. Đồng thời nhiều người còn chỉ trích những bình luận kém duyên kia. Diễn viên Kha Ly hé lộ Trung Kiên là người chu đáo, duyên dáng và yêu chiều vợ con - Ảnh chụp màn hình Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: FB Mới đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết, cô vừa trở lại màn ảnh nhỏ sau khi sinh bé thứ 2. Cô cũng chia sẻ chồng trẻ Trung Kiên chính là người đã động viên, giúp cô chăm 2 con nhỏ khi mẹ vắng nhà, đồng thời quán xuyến hết việc lớn việc nhỏ trong gia đình.

Sau 6 năm ly hôn, Quách Ngọc Ngoan ‘tan đàn xẻ nghé’, Lê Phương cán mốc hạnh phúc bên chồng trẻ, con xinh Đã 6 năm sau cuộc hôn nhân thất bại cùng diễn viên Quách Ngọc Ngoan, hiện tại diễn viên Lê Phương từng thủ vai trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã "hạ cánh an toàn" hạnh phúc bên gia đình mới cùng người chồng trẻ hết mực yêu thương cô.

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