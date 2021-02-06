Vợ chồng Lê Phương đưa 2 con về quê ngoại đón Tết sớm

Sau một năm tất bật với công việc, vợ chồng diễn viên Lê Phương và Trung Kiên đưa 2 con về Trà Vinh ăn Tết.

Những ngày cuối năm, mọi người đang nô nức về quê sum họp gia đình. Hoà chung vào không khí của mọi nhà, diễn viên Lê Phương và Trung Kiên đưa hai con về quê ngoại đón Tết sớm.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” hào hứng khoe ảnh cả gia đình tại Trà Vinh và chú thích: “Gia đình Pháo Bông đã check-in ở quê Ngoại từ 23 Tết. Chúc mọi người về quê thượng lộ bình an nhé! Mới 2 ngày mà có nét bánh tét hết rồi".

Lê Phương và Trung Kiên đưa 2 con về Trà Vinh đón Tết Nguyên đán - Ảnh: FB

Giữa năm 2020, Lê Phương đón Cà Pháo lên đoàn tụ sau thời gian để bé sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh - Ảnh: FB

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Bên cạnh diễn xuất, cô còn rất thành công ở lĩnh vực ca hát, diễn kịch...

Thành công và xinh đẹp, nhưng đường tình duyên của cô lại khá truân chuyên. Lê Phương từng một lần đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Họ có một người con chung là bé Cà Pháo.

Trước đó ít ngày, nữ diễn viên hạnh phúc khoe ảnh chồng cặm cụi cắt tóc cho 2 con chuẩn bị đón Tết - Ảnh: FB

Năm 2017, nữ diễn viên “lên xe hoa” lần 2 với ca sĩ Trung Kiên. 2 năm sau, vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc đón con gái chung bé Bông chào đời. Sau tất cả, người hâm mộ vui mừng vì cô tìm được hạnh phúc mới bình yên.

Trung Kiên là người chồng biết quan tâm và thấu hiểu. Anh hết lòng yêu thương bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ như ruột thịt.

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