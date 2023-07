Xúc động cảnh con trai Vân Quang Long cầm giấy khen đứng trước di ảnh ba khoe kết quả học

Ca sĩ Lệ Quyên, Phạm Thanh Thảo... cùng nhiều sao Việt gửi lời động viên các con của Vân Quang Long.

Trên trang cá nhân, vợ cũ Vân Quang Long đăng tải bài viết tự hào khoe thành tích học tập của các con. Theo đó, con gái lớn Trác Kỳ đứng thứ 2 khối, con trai Trác Hy đạt kết quả 100/100 điểm.

Ái Vân viết: "Proud of you (tự hào về con - PV)! Dù trong lúc biến cố lớn xảy ra, ba con đã đi xa... nhưng các con đã không để ba buồn và thất vọng. Kết quả chị 2 đứng nhì khối Học kỳ 1, em Hy đạt điểm tối đa 100/100, đây là nguồn động viên lớn của gia đình trong lúc này. Ba sẽ luôn che chở cho 2 con khoẻ mạnh, tránh những điều không tốt ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến con. Hãy luôn mạnh mẽ và cố gắng con nhé! I love you!".

Bé Trác Hy khoe kết quả học tập với ba - Ảnh: FB

2 con lớn của Vân Quang Long với vợ đầu Ái Vân - Ảnh: FB

Khoảnh khắc 2 bé cầm giấy khen đứng trước bàn thờ ba với đôi mắt đượm buồn khiến mọi người xúc động. Mọi người dành lời khen cho sự nỗ lực của các con Vân Quang Long. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo viết: "Yêu 2 con nhiều! Cô Thảo biết 2 con luôn giỏi và giàu nghị lực! Mong 2 con thật nhiều sức khoẻ nha!". Lệ Quyên bày tỏ: "Các con giỏi, ba sẽ luôn bên các con che chở". Cựu người mẫu Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc bày tỏ: "Thương các con, các con giỏi quá".

Mọi người khen ngợi thành tích của 2 con Vân Quang Long - Ảnh: FB

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời vào ngày 29/12 tại Mỹ vì đột quỵ, hưởng thọ 42 tuổi. Anh từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân với Ái Vân khi có 2 người con tên Lê Trác Kỳ và Lê Trác Hy. Anh còn có một cô con gái tên Lê Helen với người vợ 2 Linh Lan.

