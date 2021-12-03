Hồ Ngọc Hà: Khi mang bầu, anh Kim Lý không chiều được tôi

Vừa qua, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ trên Youtube video tâm sự về cuộc sống gia đình bên ông xã Kim Lý và các con.

"Tôi nghĩ chị em phụ nữ khi mang bầu sợ nhất là thay đổi nội tiết tố, khi mang bầu tôi nóng tính khủng khiếp, không ai dám lại gần. Đến nỗi anh Kim Lý phải bảo may mắn là cuộc đời chỉ phải chứng kiến một lần chứ không có nhu cầu chứng kiến lần 2.

Theo đó, Hồ Ngọc Hà cho hay, khi mang bầu, cô thay đổi nội tiết tố nên rất nóng tính, khó chịu, làm ông xã lo lắng, đau đầu vì vợ.

3 tháng đầu tôi nghén, không ăn được gì cả mà chỉ ói thôi. Không ăn thì lại đói, anh Kim không chiều được vì bê đồ ăn lên cũng bị chửi, không bê đồ ăn lên cũng bị chửi. Thái độ tôi rất khó chịu. Bụng tôi bầu to lắm, ngày nào cũng bắt anh Kim kiểm tra xem có vết rạn nào thêm không. Anh ấy đau đầu với tôi luôn.

Anh ấy lúc nào cũng bảo: "Không vấn đề gì hết, em vẫn đẹp lắm" nhưng tôi ngày nào cũng tra tấn anh ấy", Hồ Ngọc Hà kể.

Tuy nhiên, sau khi sinh, Hồ Ngọc Hà không hề bị stress hay áp lực về tâm lý do đã chuẩn bị tinh thần cùng sự quan tâm hết mực từ ông xã.

"10 năm trước, khi có Subeo, tôi quá bận rộn và không có sự lựa chọn nào khác, còn bây giờ tôi có trọn vẹn 24/24 cùng 2 con thì tôi cảm thấy mình yêu thương, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho hai con hơn.

Tôi bắt đầu tập yoga nhẹ từ 5-6 tuần sau sinh để cơ thể mình bắt đầu dẻo dai trở lại. Mỗi ngày tập luyện tôi lại thấy tốt hơn, nên tôi nghĩ phụ nữ sau khi sinh không phải xấu mãi mãi mà xấu hay không là do mình.



Mình cũng phải chia sẻ với chồng ngay từ đầu rằng trách nhiệm phải ở trên vai cả hai chứ không chỉ riêng phụ nữ. Vì thế, tôi đỡ rất nhiều, không hề bị stress sau khi sinh. Nhiều người nghĩ rằng đàn ông không chăm con được nhưng tôi bắt anh Kim phải bế con, chăm con. Phải cho chồng cơ hội làm việc đó, sau đó họ mới thấy yêu việc chăm con", cô bày tỏ.

Hiện tại, Kim Lý đang làm chủ một cửa hàng bán đồ ăn healthy, nước uống detox nên anh rất kỹ tính trong việc ăn uống của gia đình. Hồ Ngọc Hà cũng vì thế mà thường lựa chọn thực phẩm lành mạnh, organic mỗi khi nấu nướng.

Gia đình cặp sao hiện đang sống trong khu villa triệu đô có giá khoảng 30 tỷ ở quận 7, TP.HCM. Cô được ông xã Kim Lý yêu thương, chiều chuộng và đồng hành trong công việc lẫn chăm sóc các con nhỏ. Ở tuổi U40, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau nhiều sóng gió.