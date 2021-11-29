"Mẫu Tây" Andrea khoe body sexy cùng vòng một bốc lửa ở tuổi 26

Tin tức giải trí 29/11/2021 08:55

Đôi chân dài miên man, đường cong gợi cảm cùng thần thái cuốn hút của Andrea nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

"Mẫu Tây" Andrea từng là cái tên gây chú ý trong Showbiz Việt nhiều năm trước. Vào nghề từ năm 13-14 tuổi, cô nhanh chóng nổi tiếng bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, phổng phao so với tuổi thật.

Tuy nhiên, việc liên tiếp vướng phải scandal liên quan đến hình ảnh, lối sống nên Andrea không gặt hái được những thành công đúng như khán giả kỳ vọng. Sau loạt biến cố, Andrea chọn cách "ở ẩn" trong một thời gian dài.

Thế nhưng khoảng vài năm trở lại đây, người mẫu gốc Tây Ban Nha trở lại showbiz với những thay đổi đáng kể. Không còn những phát ngôn sốc nổi, những hình ảnh phản cảm như trước kia nữa, Andrea dần lấy lại được thiện cảm trong mắt người hâm mộ.

Điều đặc biệt, ngoại hình của nữ người mẫu sinh năm 1995 ngày càng trở nên xinh đẹp, cuốn hút, gợi cảm.

Mới đây, nhân chuyến du lịch vùng biển Phú Quốc, Andrea đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sexy, nóng bỏng trong trang phục bikini.

Đôi chân dài miên man, đường cong gợi cảm cùng thần thái cuốn hút của Andrea nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Andrea khoe đường cong bốc lửa ở tuổi 26 - Ảnh 2.

Andrea khoe đường cong bốc lửa ở tuổi 26 - Ảnh 3.

Andrea khoe đường cong bốc lửa ở tuổi 26 - Ảnh 4.

Andrea khoe đường cong bốc lửa ở tuổi 26 - Ảnh 5.

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Từ khóa:   Andrea #sexy #nóng bỏng

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