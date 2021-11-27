Tiểu tam tìm đến tận nhà, vợ tức tối tát "cháy má" cả chồng lẫn kẻ thứ ba

Xã hội 27/11/2021 09:19

Mạng xã hội mấy ngày nay lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại cảnh người vợ đánh ghen, đánh luôn cả chồng lẫn chất vấn tiểu tam.

Được biết đoạn clip này được quay tại khu trọ, người vợ đã đi làm cả tháng nay, tranh thủ lúc vợ đi vắng nên người chồng đã dắt nhân tình về nhà trọ ngủ. Tuy nhiên ngay hôm người vợ ở nhà thì "tiểu tam" này tìm đến tận phòng.

Người vợ lồng lộn xem tin nhắn điện thoại, biết nhân tình và chồng đã nhắn tin cả đêm nên tra hỏi cô bồ: "Vì sao mày lại quen chồng tao? Mày quen chồng tao từ bao giờ? Sao sáng ra lại mở cửa đến phòng chồng tao?

Quay đi, quay mạnh vào. Sáng ra vợ chồng người ta còn chưa ngủ dậy đã tìm đến phòng. Cả nhà xem này, không biết quê ở đâu? Đẹp mặt chưa?".

Tiểu tam tìm đến tận nhà, vợ tức tối tát 'cháy má' cả chồng lẫn kẻ thứ ba - Ảnh 1

Mặc cho cô tiểu tam ra sức giải thích rằng “em chưa có gì mà" thì chính thất vẫn nổi điên, lao vào túm tóc, tát thẳng mặt: "Không có gì sao mày lại đến, mày lại biết phòng chồng tao là sao?".

Thấy tình hình căng thẳng, người chồng đã lật đật chạy ra can ngăn. Vợ được đà cơn ghen, cũng lập tức tát chồng "cháy má". 2 vợ chồng xô xát, giằng xé nhau 1 hồi khiến một chủ trọ phải lên giải vây.

Tiểu tam tìm đến tận nhà, vợ tức tối tát 'cháy má' cả chồng lẫn kẻ thứ ba - Ảnh 2

"Thôi em nghe chị, giờ phải bình tĩnh. Đây là nhà chị, em có nể chị không? Bây giờ nó báo công an mày đánh nó mày cũng chết. Một là chúng mày đi công an, hai là ra ngoài đường giải quyết". Người chủ trọ khuyên giải cô vợ rồi quay ra nói với nhân tình mặc áo xanh nên đi mau mau đi về.

Cuối đoạn clip, nhờ có hai vợ chồng chủ trọ ra can, cô bồ đã nhanh chân lẻn xuống cầu thang chạy mất hút. Đoạn clip đánh ghen sau khi được đăng tải đã khiến MXH xôn xao.

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Từ khóa:   #ngoại tình #Tiểu tam bị đánh ghen #Người thứ ba

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