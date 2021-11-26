Điều kinh ngạc nhất là, mặc cho dòng người ồn ào xung quanh, cô vẫn nằm dưới đất, bình tĩnh lấy điện thoại ra lướt một ứng dụng giải trí có vẻ giống Tiktok.

Mới đây một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sau tai nạn giao thông nhận được nhiều sự chú ý. Theo camera ghi nhận tại hiện trường, sau xảy ra va chạm với ô tô, chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường, xung quanh có công an đang làm nghiệp vụ.

Một cô gái được cho là nạn nhân trong vụ tai nạn trên nằm yên dưới mũi xe ô tô. Chân cô không đi dép, nhìn qua thì có vẻ còn tỉnh táo. Điều kinh ngạc nhất là, mặc cho dòng người ồn ào xung quanh, cô vẫn nằm dưới đất, bình tĩnh lấy điện thoại ra lướt một ứng dụng giải trí có vẻ giống Tiktok.

Khoảnh khắc thản nhiên ấy khiến nhiều người phải bật cười. Một số cư dân mạng đoán rằng, có thể cô gái đang tuân thủ nguyên tắc bảo vệ hiện trường hoặc vì lý do nào đó liên quan đến sức khỏe nên cần nằm bất động, đợi đội cấp cứu tới xử lý.

Tuy nhiên, tình huống trên cũng bị một số người phê phán vì thói quen nghiện sử dụng mạng xã hội của giới trẻ hiện nay. Một số người cho rằng, nếu cần phải nằm im, tốt nhất là cô ấy nên... nằm im, thay vì lấy điện thoại ra nghịch.

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