Cô gái nằm yên tại hiện trường tai nạn thản nhiên lướt Tiktok khiến ai cũng "cạn lời"

Xã hội 26/11/2021 11:19

Điều kinh ngạc nhất là, mặc cho dòng người ồn ào xung quanh, cô vẫn nằm dưới đất, bình tĩnh lấy điện thoại ra lướt một ứng dụng giải trí có vẻ giống Tiktok.

Mới đây một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sau tai nạn giao thông nhận được nhiều sự chú ý. Theo camera ghi nhận tại hiện trường, sau xảy ra va chạm với ô tô, chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường, xung quanh có công an đang làm nghiệp vụ.

Cô gái nằm yên tại hiện trường tai nạn thản nhiên lướt Tiktok khiến ai cũng 'cạn lời' - Ảnh 1

Một cô gái được cho là nạn nhân trong vụ tai nạn trên nằm yên dưới mũi xe ô tô. Chân cô không đi dép, nhìn qua thì có vẻ còn tỉnh táo. Điều kinh ngạc nhất là, mặc cho dòng người ồn ào xung quanh, cô vẫn nằm dưới đất, bình tĩnh lấy điện thoại ra lướt một ứng dụng giải trí có vẻ giống Tiktok.

Cô gái nằm yên tại hiện trường tai nạn thản nhiên lướt Tiktok khiến ai cũng 'cạn lời' - Ảnh 2

Khoảnh khắc thản nhiên ấy khiến nhiều người phải bật cười. Một số cư dân mạng đoán rằng, có thể cô gái đang tuân thủ nguyên tắc bảo vệ hiện trường hoặc vì lý do nào đó liên quan đến sức khỏe nên cần nằm bất động, đợi đội cấp cứu tới xử lý. 

Cô gái nằm yên tại hiện trường tai nạn thản nhiên lướt Tiktok khiến ai cũng 'cạn lời' - Ảnh 3

Tuy nhiên, tình huống trên cũng bị một số người phê phán vì thói quen nghiện sử dụng mạng xã hội của giới trẻ hiện nay. Một số người cho rằng, nếu cần phải nằm im, tốt nhất là cô ấy nên... nằm im, thay vì lấy điện thoại ra nghịch.

Cô gái nằm yên tại hiện trường tai nạn thản nhiên lướt Tiktok khiến ai cũng 'cạn lời' - Ảnh 4

Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời'

Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời'

Để níu kéo tình cảm với bạn trai, cô gái đã cởi phăng quần áo của mình ngay tại rạp chiếu phim .

Xem thêm
Từ khóa:   TIkToker #tai nạn #tai nạn hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 8 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số