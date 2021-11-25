Chị em mất điểm trầm trọng vì mặc váy bó sát bodycon sai cách

Thời trang 25/11/2021 08:00

Lựa chọn sai nội y là lỗi thời trang cơ bản mà nhiều chị em thường mắc phải khi diện bodycon nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.

Váy Bodycon (body conscious) là item chiếm được cảm tình từ các ngôi sao nổi tiếng đến các tín đồ thời trang sành sỏi, từ giới công sở đến các teen girl trẻ trung. Chẳng những thanh lịch, hiện đại, mà ưu điểm của những thiết kế này còn có độ ôm sát cơ thể nhất định, khoe khéo những đường cong nữ tính và đầy quyến rũ của người mặc.

Nói không ngoa khi cho rằng những chiếc váy bodycon là vũ khí lợi hại giúp cho các cô gái tôn dáng triệt để. Có người gọi vui đây là kiểu váy "bó giò".

Tuy nhiên, không ít người đẹp bị mất điểm vì mặc váy bó, ngắn, để lộ quần bảo hộ, điển hình như cô gái này. Lựa chọn sai nội y là lỗi thời trang cơ bản mà nhiều chị em thường mắc phải khi diện bodycon nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.

Khi thời tiết se lạnh, kiểu váy bó, len tăm được nhiều chị em ưa chuộng nhưng nếu không biết cách tiết chế sao cho phù hợp và lựa chọn nội y khéo léo thì rất dễ gây phản cảm vì đây là chất liệu dễ bị co giãn quá mức, nhất là khi vận động hoặc ngồi, cúi người, làm cho tổng thể trang phục thiếu phần chỉn chu.

Chẳng những vậy, người đẹp còn vô tình để lộ lớp bra lấp ló vì phần cúp ngực chật chội. 

Ngay cả mặc váy với loại vải dày dặn, nhiều cô gái trở thành "thảm họa" đường phố vì mắc lỗi với nội y. Chính vì thế, tác giả của Fashionably Fatal từng nhận định về kiểu váy này là thứ thời trang "điên rồ" nhưng không ít người vẫn yêu thích chúng.

Để diện váy bodycon quyến rũ nhất, các quý cô cần phải lưu ý đến khâu lựa chọn nội y để tránh mắc lỗi vô duyên ở nơi công cộng.

Quần lót chữ T chưa bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn dành cho những bộ váy dáng bó, chất liệu mỏng manh. Thay vào đó, kiểu quần lót không đường viền sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho trường hợp này.

Ngược lại, đối với những thiết kế phá cách, các cô gái có thể diện quần C-String siêu bé, để tránh bị lộ lớp nội y với những khoảng hở táo bạo.

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