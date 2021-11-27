Ngọc Trinh xuất hiện với ngoại hình khác thường, cư dân mạng: “Chị mới tiêm môi hả”

Với ngoại hình khác lạ cùng gương mặt trông sượng trân, đơ cứng, đặc biệt là đôi môi sưng tều của Ngọc Trinh khiến khiến dân tình cho rằng cô mới tiêm môi.

Được biết đến với nhiều phát ngôn gây sốc, vung tay vô tại vạ vào hàng hiệu, Ngọc Trinh là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trong hơn 10 năm qua. Ngọc Trinh đã không ít lần vướng nghi án can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt, tuy nhiên trước mọi lời đồn đoán, người đẹp "vòng eo 56" khẳng định bản thân chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ chỉnh sửa một điểm duy nhất đó là hàm răng mà thôi.

Mới đây sau khi đăng tải đoạn clip hậu trường trong buổi ghi hình, Ngọc Trinh đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải đoạn clip hậu trường một buổi ghi hình. Trong clip, người đẹp diện vest váy đen, phối cùng phụ kiện hàng hiệu trông vô cùng sang chảnh và quyến rũ.

Tuy nhiên với ngoại hình khác lạ như gương mặt của cô trông sượng trân, đơ cứng, đặc biệt là đôi môi sưng tều khiến khiến dân tình cho rằng cô mới tiêm môi. Trước câu hỏi của khán giả, Ngọc Trinh không hề giấu diếm mà thẳng thắn thú nhận mới can thiệp nhẹ phần môi bằng việc tiêm filler.

Bên cạnh vai trò là người mẫu, đóng quảng cáo, trong thời gian gần đây, Ngọc Trinh còn thử sức mình với vai trò diễn viên. Mới khập khiễng bước vào nghề, cô không thực sự thành công với “Vòng eo 56” và sau đó có sự tiến bộ vượt bậc ở “Vu quy đại náo”. Tuy còn khá mới mẻ nhưng cô đã rất cố gắng, nghiêm túc nên đã để lại trong lòng khán giả một lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên.

Ngoài ra Ngọc Trinh còn là một nữ doanh nhân trẻ khá kín tiếng từ năm 2012. Hiện cô đang sở hữu một nhãn hàng thời trang, một hãng mỹ phẩm, một Spa tại TP Hồ Chí Minh và cô còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

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