Xuất hiện với bộ váy suông rộng, Minh Hằng khiến cư dân mạng đồn đoán cô đang mang thai

Giải trí 29/11/2021 08:45

Diện trên mình bộ váy rộng, Ca sỹ Minh Hằng khiến fan hâm mộ nghĩ rằng cô đang bí mật mang thai nên mới cố tình chọn trang phục rộng rãi.

Hoạt động trong làng giải trí từ khá lâu, và cũng là một nghệ sĩ có tên tuổi hàng đầu trong showbiz Việt, Minh Hằng luôn được người hâm mộ yêu mến bởi sự cống hiến hết mình của cô cho nghệ thuật, và đặc biệt cô cũng luôn giữ hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên mới đây, khi diện trên mình bộ váy rộng, Ca sỹ Minh Hằng khiến fan hâm mộ nghĩ rằng cô đang bí mật mang thai nên mới cố tình chọn trang phục rộng rãi.

Trước sự nghi ngờ của khán giả, Minh Hằng tỏ ra khá ngạc nhiên. Nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện đang mang bầu:"Uh? Alo đang quay phim sao có bầu được chèn, khi nào có chị sẽ thông báo tin hỷ nhé. Đừng đoán mò, mệt người em?".

Xuất hiện với bộ váy suông rộng, Minh Hằng khiến cư dân mạng đồn đoán cô đang mang thai - Ảnh 1

Từng có thời gian nhiều người đồn đoán rằng bạn trai Minh Hằng là đại gia quyền thế, tuy nhiên, Minh Hằng đã phủ nhận việc bạn trai là đại gia. Cô cho biết người yêu mình là một doanh nhân nhưng không quá giàu có, hơn Minh Hằng 10 tuổi và hai người đi lên từ một tình bạn đẹp. 

Xuất hiện với bộ váy suông rộng, Minh Hằng khiến cư dân mạng đồn đoán cô đang mang thai - Ảnh 2

Minh Hằng cũng từng tiết lộ đã nghĩ về chuyện kết hôn nhưng mọi chuyện đều phải đi theo kế hoạch và những cột mốc mà cô đã đặt ra cho mình. Trải qua một, hai lần thất bại trong tình yêu, nữ ca sĩ Một vòng trái đất biết cách trân trọng và gìn giữ những thứ đẹp đẽ hiện tại bởi cô đã đủ đau, đủ vật vã khi chia tay người cũ.

Xuất hiện với bộ váy suông rộng, Minh Hằng khiến cư dân mạng đồn đoán cô đang mang thai - Ảnh 3

Với rất nhiều những giải thưởng uy tín trong nghề nghiệp, Minh Hằng đã chứng minh cho khán giả thấy tài năng thôi chưa đủ, yếu tố quan trọng chính là sự nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Minh Hằng không cho phép mình được dễ dãi hay tự hài lòng với bản thân bởi cô luôn muốn chinh phục sự hoàn hảo.

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