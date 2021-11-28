Bà xã Lương Thế Thành diện bikini khoe body nóng bỏng bên bờ biển

Thúy Diễm diện bộ đồ bơi có hoạ tiết chấm bi đáng yêu, khoe đôi chân dài miên man cùng đường cong nóng bỏng, cuốn hút.

Thúy Diễm (sinh năm 1986) là một trong những nữ diễn viên được nhiều khán giả truyền hình yêu mến. Sau khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Thúy Diễm đã góp mặt trong gần trăm bộ phim lớn nhỏ. Trong đó, các vai diễn gây ấn tượng nhất của cô có thể kể đến Nhớ trong "Cát đỏ", Linh trong "Sóng tình", Tư Bông trong "Vịt kêu đồng"...

Năm 2016, Thúy Diễm kết hôn cùng nam diễn viên Lương Thế Thành và có một con trai. Vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành có một cuộc hôn nhân khá viên mãn, hạnh phúc.

Ở tuổi 35, Thúy Diễm vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình tươi trẻ cùng vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm.

Mới đây, cô chia sẻ trên mạng những bức ảnh bikini mới chụp trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, Thúy Diễm diện bộ đồ bơi có hoạ tiết chấm bi đáng yêu, khoe đôi chân dài miên man cùng đường cong nóng bỏng, cuốn hút.

Ngoại hình của "gái một con" nhận được rất nhiều lời khen ngợi tự bạn bè và người hâm mộ: "Vòng eo đẹp quá", "Gái một con rồi mà dáng đẹp muốn xỉu", "Xuất sắc luôn", "Quá tuyệt vời"...

Tiểu tam tìm đến tận nhà, vợ tức tối tát "cháy má" cả chồng lẫn kẻ thứ ba Mạng xã hội mấy ngày nay lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại cảnh người vợ đánh ghen, đánh luôn cả chồng lẫn chất vấn tiểu tam.

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