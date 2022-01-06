Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý chứng minh chuẩn "thánh meme" với loạt biểu cảm cười ra nước mắt

Quý tử nhà Hà Hồ - Kim Lý lại mang đến những tràng cười sảng khoái cho bố mẹ, ông bà.
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Gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý viên mãn hơn khi chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ Lisa và Leon. Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà tiếp tục khoe đoạn clip ngắn của con trai út Leon khi ngồi trên xe hơi đến nhà một người quen của bố mình chơi. "Nữ hoàng giải trí" khiến người hâm mộ cười nghiêng khi nhận xét về độ hài hước của quý tử.
Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý trổ tài tấu hài khiến ai cũng cười bò
Con trai út của Hà Hồ - Kim Lý luôn là nhân vật trung tâm để mọi người chú ý đến. Cụ thể, khi nữ ca sĩ đưa điện thoại lên quay, Leon liên tục cười và lấy tay miệng che. Điều này khiến cả nhà phải "ngã ngửa" vì độ lầy lội của nhóc tỳ: "Có đứa con cười đau bụng mỗi ngày với ổng".
Tiếp đó, Hà Hồ còn hào phóng "xả kho" loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của 2 nhóc tì nhà mình bên ông bà. Vì được thỏa sức vui đùa trong không gian thoáng đãng nên Lisa và Leon vô cùng thích thú. Không chỉ vậy, ông bà cũng tỏ ra rất chiều chuộng 2 "tiểu thiên thần" của mình. Bắt cận cảnh ánh mắt ông bà nhìn 2 cháu, dân tình đã lập tức "lụi tim" vì cưng quá mức cho phép.