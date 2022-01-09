Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền

Giải trí 09/01/2022 12:05

Khoảnh khắc mẹ con Đàm Thu Trang và bé Suchin đi mua sắm toàn đồ hiệu đắt đỏ đã khiến cư dân mạng phải trầm trồ.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của Đàm Thu Trang đã khoe ngày cuối tuần vui vẻ bên con gái cưng Suchin. Cựu người mẫu đã đưa ái nữ cùng đi khu mua sắm ở những showroom thời trang của những thương hiệu đắt đỏ, đẳng cấp nhất thế giới.

Vì sinh ra trong gia đình giàu có nên từ nhỏ, Suchin luôn được mệnh danh là "rich kid" chính hiệu. Nhóc tì cũng được tận hưởng những món đồ xa xỉ không kém mẹ mình như: Biệt thự, siêu xe, bộ sưu tập túi hiệu, quần áo toàn hàng xa xỉ.... Điều gây chú ý nhất trong khung ảnh của mẹ con Đàm Thu Trang chính là dáng vẻ của Suchin. Cục cưng của Cường Đô La mặc chiếc áo nâu, mái tóc ngang vai, dù nhìn từ phía sau cũng cảm thấy sự nhí nhảnh. Dáng chạy của tiểu công chúa nhà "đại gia phố núi" khi cố gắng đuổi theo mẹ cũng gây cười cho fan lẫn cư dân mạng.

Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 1
Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 2
Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 3

Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 4

Con gái Đàm Thu Trang được mẹ đưa đi mua sắm ở những thương hiệu đình đám đắt đỏ nhất thế giới

Sinh con gái như để có người cùng sở thích mua sắm, Đàm Thu Trang hài hước gọi Suchin là "cái đuôi đáng yêu nhất". Bà xã Cường Đô La khẳng định đi đâu cũng không thoát khỏi nhóc tì nhà mình. Đây không phải lần đầu tiên Suchin được cùng mẹ đến những nơi bán hàng hiệu xa xỉ. Trong buổi đi mua sắm trước đó, con gái cưng của Cường Đô La còn khiến dân tình choáng ngợp khi diện đồ hiệu gồm chiếc đầm suông và túi xách giá khoảng 80 triệu đồng, nhìn thôi cũng toát ra "mùi tiền".

Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 5

Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền - Ảnh 6

Sinh trưởng trong nhà hào môn, Suchin toàn khoác lên mình hàng hiệu đắt đỏ và được đi cả máy bay hạng thương gia

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