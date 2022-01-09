Đàm Thu Trang đưa ái nữ Suchin đi sắm đồ hiệu, nhìn thôi cũng toả mùi tiền

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của Đàm Thu Trang đã khoe ngày cuối tuần vui vẻ bên con gái cưng Suchin. Cựu người mẫu đã đưa ái nữ cùng đi khu mua sắm ở những showroom thời trang của những thương hiệu đắt đỏ, đẳng cấp nhất thế giới.

Vì sinh ra trong gia đình giàu có nên từ nhỏ, Suchin luôn được mệnh danh là "rich kid" chính hiệu. Nhóc tì cũng được tận hưởng những món đồ xa xỉ không kém mẹ mình như: Biệt thự, siêu xe, bộ sưu tập túi hiệu, quần áo toàn hàng xa xỉ.... Điều gây chú ý nhất trong khung ảnh của mẹ con Đàm Thu Trang chính là dáng vẻ của Suchin. Cục cưng của Cường Đô La mặc chiếc áo nâu, mái tóc ngang vai, dù nhìn từ phía sau cũng cảm thấy sự nhí nhảnh. Dáng chạy của tiểu công chúa nhà "đại gia phố núi" khi cố gắng đuổi theo mẹ cũng gây cười cho fan lẫn cư dân mạng.