Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn

Sao quốc tế 07/01/2022 21:56

Lý Liên Kiệt có một đoạn hôn nhân ít người biết nhưng kết thúc không hề hạnh phúc dẫn đến ám ảnh hôn nhân lớn cho đứa con gái đầu lòng của anh.

Năm ấy Lý Liên Kiệt chỉ mới 8 tuổi đã được huấn luyện viên võ thuật Ngô Bân nhìn trúng nên đã đưa vào võ đường của ông để học võ. Cũng trong năm này, Hoàng Thu Yến lớn hơn anh 2 tuổi cũng vào học võ tại đây, từ đó hai người trở thành tỷ đệ đồng môn.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 1

Khi còn bé gia cảnh của Lý Liên Kiệt rất nghèo khó, thường xuyên sống trong cảnh ăn không đủ no, thấy cảnh đó Hoàng Thu Yến đã bắt đầu quan tâm, chăm sóc người em đồng môn này rất nhiều.

Quyết định kết hôn cùng Hoàng Thu Yến trong lặng lẽ

Năm 1982, cùng với cú hit thành công với doanh thu phòng vé khủng 160 triệu tệ mà Lý Liên Kiệt trở nên nổi tiếng. Lúc này anh vốn định chia tay với Hoàng Thu Yến nhưng lại sợ bị dư luận khiển trách mình vô ơn nên chỉ đành giấu lại trong lòng. Để bù đắp lại sự hổ thẹn trong lòng mà anh không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Hoàng Thu Yến.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 2

Lý Liên Kiệt lúc đó tự nói với lòng rằng sự nghiệp của Hoàng Thu Yến có thành tựu thì trong lòng anh mới có thể thoải mái, cảm thấy chỉ có như vậy mới xứng đáng với những gì Hoàng Thu Yến đã bỏ ra cho anh. Có một lần Lý Liên Kiệt đóng phim bị thương, chân gãy xương rất nghiêm trọng, nửa đời sau có khả năng sẽ tàn tật. Hoàng Thu Yến sau khi biết chuyện lập tức từ bỏ sự nghiệp đang khởi sắc của mình mà bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ở bệnh viện.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 3

Lý Liên Kiệt lúc này đã rơi vào vực thẳm bị sự kiên trì không rời không bỏ của Hoàng Thu Yến làm cho cảm động bắt đầu nảy sinh ý định muốn lấy cô làm vợ. Ngay sau đó, vào năm 1987, cả hai lặng lẽ đăng ký kết hôn, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức, ngay cả bạn bè và người thân cũng không biết đến chuyện kết hôn của họ. Sau đó cả hai cùng di cư sang Mỹ phát triển, không lâu sinh ra người con gái lớn là Lý Tư tại đây.

Gặp Lợi Trí đến quyết định ly hôn

Có một hôm nhà sản xuất Hồng Kông La Duy đã gọi điện cho Lý Liên Kiệt và mời anh về đóng phim. Hoàng Thu Yến rất ủng hộ anh quay trở lại phát triển sự nghiệp nên để anh một thân một mình trở về lại Hồng Kông. Năm 1989, khi quay Long Tại Thiên Nhai mà Lý Liên Kiệt gặp được một nữ minh tinh xinh đẹp là Lợi Trí, đối với cô vừa gặp đã yêu.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 4

Vì vậy mà trong cuộc gọi của Lý Liên Kiệt cho Hoàng Thu Yến ở Mỹ, anh bắt đầu im lặng không biết phải nói làm sao. Khi Hoàng Thu Yến lo lắng không ngừng hỏi thăm thì cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ muốn ly hôn. Sau khi cúp cuộc điện thoại, Hoàng Thu Yến đã ôm con gái khóc thành tiếng thảm thương. Sau cùng, cô đồng ý ly hôn, Lý Liên Kiệt lựa chọn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, nhà và xe đều để lại cho Hoàng Thu Yến.

Cô bé Lý Tư bị cha bỏ rơi lòng sinh thù hận

Thế nhưng căn nhà tại Mỹ cũng không phải hoàn toàn đã mua được mà vẫn phải trả tiền vay mỗi tháng. Hoàng Thu Yến khi đó không có thu nhập nên không thể trả hết vay mỗi tháng bị tịch thu nhà. Cứ như vậy cô cùng con gái bắt đầu chuỗi ngày dài 10 năm sống dưới tầng hầm.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 5

Ở Mỹ, mỗi ngày Hoàng Thu Yến đều phải làm nhiều công việc, liên tục dốc sức mà kiếm kế sinh nhai. Để cho con gái không phải chịu khổ, cô quyết định để con gái đến chỗ bà nội ở Bắc Kinh cho bà chăm sóc. Cứ như vậy, Lý Tư thành đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ ở trong trường học còn phải chịu đựng người khác đàm tiếu sau lưng mình khiến cô bé bắt đầu trở nên trầm mặc, ít nói. Cô bé lúc này trong lòng nổi lên lòng thù hận đối với cha ruột của mình. Dù là thư hay gọi điện cô bé cũng ít để ý tới nữa.

Bỏ xuống lòng thù hận, cùng mẹ sinh sống

Năm 2006, Lý Tư tròn 18 tuổi và chọn lựa đến Mỹ cùng sống bên Hoàng Thu Yến. Tuy là vẫn như vậy ở trong ký túc xá trường học chỉ có cuối tuần mới có thể gặp mẹ mình nhưng Lý Tư cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 6

Năm 2005, Hoàng Thu Yến tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Cha dượng của Lý Tư là một người đàn ông đôn hậu, ấm áp, không chỉ đối với mẹ cô vô cùng quan tâm, chăm sóc mà còn có trách nhiệm với Lý Tư. Anh dành sự yêu thương hết mực cho cô con gái riêng của vợ. Lý Tư lúc này đã bỏ xuống được lòng thù hận đối với Lý Liên Kiệt sau thời gian dài sống bên mẹ. Từ từ tận hưởng cuộc sống bình thường.

Ám ảnh đối với hôn nhân

Năm 2010, Lý Tư thuận lợi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm việc tại một công ty văn hóa ở Los Angeles. Lúc này cô bé đã 23 tuổi, có ngoại hình mảnh khảnh, xinh đẹp nên bên cạnh không hề thiếu người theo đuổi. Ban đầu mẹ cô cho rằng vì mới tốt nghiệp nên con gái muốn tập trung cho sự nghiệp không muốn tập trung yêu đương. Thế nhưng sau mấy năm cô vẫn không có ý định yêu đương khiến cho Hoàng Thu Yến bắt đầu lo lắng, liền giục con gái kết hôn.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến hôn nhân không hạnh phúc, con gái lớn bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa kết hôn - Ảnh 7

Hiện tại, Lý Tư đã bước qua tuổi 33 vẫn chưa kết hôn cũng chẳng yêu đương. Thật sự lúc này đúng là Lý Tư đã tha thứ cho cha ruột Lý Liên Kiệt, mẹ cũng đã tìm được hạnh phúc một lần nữa, rất nhiều sự thù hận trong thời gian dài đã dần trôi vào quên lãng. Tuy nhiên cái ám ảnh của tuổi thơ bị cha mẹ bỏ rơi, không có được sự ấm áp của gia đình đã trở thành vết thương lớn ám ảnh cô khiến Lý Tư khó mà tin tưởng vào hôn nhân.

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