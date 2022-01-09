Sau khi kết hôn và chào đón con gái Winnie chào đời, Đông Nhi phải tạm gác hết mọi công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc cho gia đình và con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của "thế lực nhí" và gia nhập luôn hội mẹ bỉm cuồng con hết nấc, Bởi thế, một thời gian dài, trên trang cá nhân của cô chỉ toàn hình ảnh công chúa nhỏ.

Tối qua (8/1), Đông Nhi đã tạm xả vai mẹ bỉm, quyết tâm "trốn con" một bữa để tái xuất sân khấu và chiếm lại spotlight của chính mình. Kèm theo đó, cô nàng dí dỏm: "Cô Ba Sài Gòn" của những ngày đầu năm 2022: hát hơi nhiều thể loại nên thay hơi nhiều giao diện".