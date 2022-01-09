Mẹ bỉm Đông Nhi đã có màn tái xuất sân khấu ngay những ngày đầu năm 2022 và nhận cơn mưa lời khen vì hình thể quá đẹp.
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Sau khi kết hôn và chào đón con gái Winnie chào đời, Đông Nhi phải tạm gác hết mọi công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc cho gia đình và con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của "thế lực nhí" và gia nhập luôn hội mẹ bỉm cuồng con hết nấc, Bởi thế, một thời gian dài, trên trang cá nhân của cô chỉ toàn hình ảnh công chúa nhỏ.
Tối qua (8/1), Đông Nhi đã tạm xả vai mẹ bỉm, quyết tâm "trốn con" một bữa để tái xuất sân khấu và chiếm lại spotlight của chính mình. Kèm theo đó, cô nàng dí dỏm: "Cô Ba Sài Gòn" của những ngày đầu năm 2022: hát hơi nhiều thể loại nên thay hơi nhiều giao diện".
Trong ảnh, Đông Nhi lên đồ chặt chém hết nấc với đầm dạ hội trắng khoe tấm lưng trần mướt mắt cùng body không chút khuyết điểm và những đường cong tuyệt mĩ. Tiếp đó, khi lên sân khấu, bà xã Ông Cao Thắng lại biến hình thành ngôi sao vạn người mê. Cô diện đầm sa tuyn lấp lánh với những đường cut out ở những điểm hiểm hóc. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn có màn trình diễn vũ đạo cực sôi động và chuyên nghiệp khuấy động toàn bộ sự kiện.