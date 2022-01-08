Mới một tuần tuổi, con trai Chi Bảo đã biết làm dáng chuẩn mẫu nhí

Giải trí 08/01/2022 19:58

Hình ảnh nhóc tỳ được bà xã Lý Thùy Chang và diễn viên Chi Bảo chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi 'lụi tim'.

Mới đây, trên trang cá nhân của Lý Thùy Chang - bà xã diễn viên Chi Bảo vừa đăng tải hình ảnh hai mẹ con nhân dịp tròn 1 tuần tuổi, cùng với đó là những lời cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng cho bé Gia Khang. Có thể thấy dù mới sinh con nhưng thần sắc của Thùy Chang vẫn rất rạng ngời.Lần đầu làm mẹ, Lý Thùy Chàng cho biết cô và ông xã Chi Bảo cũng còn rất nhiều bỡ ngỡ, cả hai vợ chồng đều không hiểu con cần gì, muốn gì nên mấy ngày qua rất rối ren, mỗi khi con khóc thì cảm giác rất sợ hãi. Tuy nhiên, đến hiện tại mọi chuyện đã dần ổn định.

Mới một tuần tuổi, con trai Chi Bảo đã biết làm dáng chuẩn mẫu nhí - Ảnh 1

Hình ảnh tròn một tuổi của con trai Chi Bảo. Quý tử nhà nam diễn viên Đồng tiền xương máu biết tạo dáng cực chuyên nghiệp.

"Gia đình Bảo Chang cảm ơn các anh chị, bạn bè đã quý mến và gửi lời chúc mừng cho bé Gia Khang. Do mấy hôm ở trong viện còn đau vết mổ, lại làm bà mẹ trẻ chăm con đầu lòng, nên em còn nhiều bỡ ngỡ. Chẳng hiểu được em bé cần gì, muốn gì, nên mấy ngày qua rối lắm. Các anh chị gửi lời chúc mà bố mẹ cháu không trả lời được hết, hễ bé khóc là cả 2 bố mẹ sợ quoắn lên", Thùy Chang tâm sự.Bên cạnh đó, thay mặt hai vợ chồng Thùy Chang cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi rất nhiều hoa đến chúc mừng, nhờ tình cảm của bạn bè mà hai vợ chồng cảm thấy có thêm năng lượng không còn thiếu ngủ.

Mới một tuần tuổi, con trai Chi Bảo đã biết làm dáng chuẩn mẫu nhí - Ảnh 2

Mới một tuần tuổi, con trai Chi Bảo đã biết làm dáng chuẩn mẫu nhí - Ảnh 3

Quý tử nhà Chi Bảo từ khi mới sinh đã nhận được sự quan tâm từ công chúng

"Giờ em đã về nhà được 2 hôm, nhận được rất nhiều hoa chúc mừng của bố cháu và người thân, lại còn nhận được 1 video siêu dễ thương của các nhân viên, quỹ Hiểu Về Trái Tim. Nên tinh thần của em như được tiếp thêm xăng, không ngáp ngáp thiếu ngủ nữa và cả 1 vườn chè tươi như này đây, một lần nữa vợ chồng em cảm ơn cả nhà rất nhiều", bà xã Chi Bảo viết.

Diễn viên Chi Bảo lên chức bố ở tuổi 48, tiết lộ bà xã kém 16 tuổi làm một điều "đặc biệt" trước khi sinh con

Diễn viên Chi Bảo lên chức bố ở tuổi 48, tiết lộ bà xã kém 16 tuổi làm một điều "đặc biệt" trước khi sinh con

Diễn viên Chi Bảo và bà xã kém 16 tuổi Lý Thùy Chang đón con trai đầu lòng - bé Gia Khang vào đúng ngày đầu tiên của năm 2022 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

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