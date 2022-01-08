Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở

Giải trí 08/01/2022 19:17

Lê Giang khiến khán giả đã con mắt với bộ ảnh cực xịn xò của mình.

Từ trước đến nay, Lê Giang luôn giữ vị trí là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt trẻ trung và quyến rũ bất chấp tuổi tác. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại công khai những lần động chạm dao kéo để giữ nhan sắc và body luôn xịn xò như thuở xuân thì. Xây dựng hình tượng gợi cảm đã lâu nhưng đến thời gian gần đây, Lê Giang lại được chú ý nhiều hơn bởi phong độ ngày càng thăng hạng chứ không hề có dấu hiệu giảm sút.

Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 1
Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 2
Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 3
Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 4

Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 5'

Lê Giang tung bộ ảnh nóng bỏng nhức mắt

Ngay dưới phần bình luận, dàn sao Việt đã phải xuýt xoa khen ngợi Lê Giang vì bộ ảnh quá sức xuất sắc này. Diệu Nhi tấm tắc: "Đẹp lắm chị ơi", Quách Ngọc Tuyên phán luôn: "Ngon lành bà chị ơi", Cát Tường cũng không khỏi ngạc nhiên: "Quá dữ dội", Hồng Đào hết lời khen ngợi: "Nữ thần sexy", Nam Em cũng phải thừa nhận: "Ô wow xuất sắc chị ơi. Chảy nước miếng".

Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 6

Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở - Ảnh 7

Dàn sao việt đua nhau khen ngợi nhan sắc của Lê Giang

 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Mỗi khi Hà Hồ vắng nhà, Kim Lý đều làm bảo mẫu trông cặp song sinh để vợ được an tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Lê Giang Lê Giang 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 2 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy