Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở

Lê Giang khiến khán giả đã con mắt với bộ ảnh cực xịn xò của mình.
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Từ trước đến nay, Lê Giang luôn giữ vị trí là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt trẻ trung và quyến rũ bất chấp tuổi tác. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại công khai những lần động chạm dao kéo để giữ nhan sắc và body luôn xịn xò như thuở xuân thì. Xây dựng hình tượng gợi cảm đã lâu nhưng đến thời gian gần đây, Lê Giang lại được chú ý nhiều hơn bởi phong độ ngày càng thăng hạng chứ không hề có dấu hiệu giảm sút.
Lê Giang tung bộ ảnh nóng bỏng nhức mắt
Ngay dưới phần bình luận, dàn sao Việt đã phải xuýt xoa khen ngợi Lê Giang vì bộ ảnh quá sức xuất sắc này. Diệu Nhi tấm tắc: "Đẹp lắm chị ơi", Quách Ngọc Tuyên phán luôn: "Ngon lành bà chị ơi", Cát Tường cũng không khỏi ngạc nhiên: "Quá dữ dội", Hồng Đào hết lời khen ngợi: "Nữ thần sexy", Nam Em cũng phải thừa nhận: "Ô wow xuất sắc chị ơi. Chảy nước miếng".