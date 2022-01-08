Lê Giang tung bộ ảnh khoe trọn thân hình phồn thực, dàn sao đua nhau khen nức nở

Từ trước đến nay, Lê Giang luôn giữ vị trí là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt trẻ trung và quyến rũ bất chấp tuổi tác. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại công khai những lần động chạm dao kéo để giữ nhan sắc và body luôn xịn xò như thuở xuân thì. Xây dựng hình tượng gợi cảm đã lâu nhưng đến thời gian gần đây, Lê Giang lại được chú ý nhiều hơn bởi phong độ ngày càng thăng hạng chứ không hề có dấu hiệu giảm sút.

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