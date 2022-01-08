Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc

Vài giờ trước, Chi Pu đã khoe văn phòng làm việc của mình: "Nơi chúng tôi biến những giấc mơ thành hiện thực", cựu hot girl viết. Được biết, ngoài có thu nhập từ hoạt động ca hát, đóng phim, làm người mẫu, MC, Chi Pu còn là "cô chủ" của một cửa hàng thời trang và một công ty giải trí.Công ty của nữ ca sĩ tọa lạc tại trung tâm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Để nhân viên có thể thoải mái làm việc và tự do sáng tạo, mới đây Chi Pu đã cho sửa sang, thiết kế lại. Nơi này có 5 phòng chức năng khác nhau: phòng ban điều hành, khu vực làm việc, phòng họp, studio và khu vực pantry.