Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc

Sao Việt 08/01/2022 11:19

Văn phòng làm việc của Chi Pu được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động.

Vài giờ trước, Chi Pu đã khoe văn phòng làm việc của mình: "Nơi chúng tôi biến những giấc mơ thành hiện thực", cựu hot girl viết. Được biết, ngoài có thu nhập từ hoạt động ca hát, đóng phim, làm người mẫu, MC, Chi Pu còn là "cô chủ" của một cửa hàng thời trang và một công ty giải trí.Công ty của nữ ca sĩ tọa lạc tại trung tâm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Để nhân viên có thể thoải mái làm việc và tự do sáng tạo, mới đây Chi Pu đã cho sửa sang, thiết kế lại. Nơi này có 5 phòng chức năng khác nhau: phòng ban điều hành, khu vực làm việc, phòng họp, studio và khu vực pantry.

Tất cả đều được thiết kế chuyên nghiệp, riêng khi vực phòng ăn khiến nhiều người liên tưởng đến một quán trà nhỏ dành cho giới trẻ.

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 1

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 2

Chi Pu khoe văn phòng làm việc nơi cô giữ vai trò "giám đốc", "người sáng lập".

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 3
Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 4
Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 5
Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 6

 

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 7

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 8

Từng góc trong công ty Chi Pu

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 9 
Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 10
Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 11

Chi Pu khoe nơi làm việc xinh sang như một quán trà, còn lên hẳn chức giám đốc - Ảnh 12

Khu vực phòng ăn như một quán trà xinh xắn

 

 

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