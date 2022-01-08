Phạm Hương để lộ chi tiết kém xinh trên cơ thể dù là mĩ nhân nức tiếng với body nóng bỏng

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phạm Hương để lộ chi tiết kém xinh trên cơ thể khiến dân tình không khỏi chú ý.

Bốn năm rời khỏi Vbiz sang Mỹ, Phạm Hương giờ đã trở thành "mẹ bỉm" hai con. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con và cuộc sống ở xứ sở cờ hoa, thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.Cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, Phạm Hương khoe ảnh thả dáng trong biệt thự triệu đô vào dịp cuối tuần.

Trong ảnh nàng hậu gốc Hải Phòng diện đồ và túi xách hàng hiệu khiến ai cũng ngỡ ngàng. "Bà mẹ 2 con" còn gây ấn tượng với kiểu body quyến rũ và thần thái sang chảnh chuẩn nàng dâu hào môn. Tuy nhiên, cô lại để lộ chi tiết kém xinh phần mỡ nách và vai nổi gân xanh.

Phạm Hương để lộ khuyết điểm là phần mỡ nách khi diện áo yếm

Trước đó, cô cũng diện trang phục này và không mấy nuột nà

Vừa qua, người đẹp chia sẻ hình ảnh diện bikini 2 mảnh khoe vóc dáng nóng bỏng, chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa khiến dân tình "bỏng mắt".Ai nấy đều xuýt xoa trầm trồ trước vóc dáng "mẹ hai con trông mòn con mắt" của nàng hậu. Quả thật, nhìn hình thể nuột nà của Phạm Hương khó lòng mà tin được cô vừa mới sinh con thứ hai chưa đầy nửa năm.

Phạm Hương thường xuyên khoe hình ảnh xinh đẹp lung linh của bản thân trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

U60, mẹ Phạm Hương tự tin diện bikini khoe vóc dáng nuột nà Ở tuổi trung niên, mẹ Hoa hậu Phạm Hương không ngại diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-huong-de-lo-chi-tiet-kem-xinh-tren-co-the-du-la-mi-nhan-nuc-tieng-voi-body-nong-bong-445021.html