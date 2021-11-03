U60, mẹ Phạm Hương tự tin diện bikini khoe vóc dáng nuột nà

Ở tuổi trung niên, mẹ Hoa hậu Phạm Hương không ngại diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm.

Cách đây ít giờ, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ loạt ảnh "nóng" của mẹ đẻ trên trang cá nhân. Được biết, khi nàng hậu sang Mỹ định cư và sinh con, mẹ cô cũng chuyển sang để tiện chăm sóc con gái. Loạt ảnh bikini của mẹ Phạm Hương gây "bão" mạng xã hội vì quá gợi cảm.

Mẹ Phạm Hương diện bikini khoe đường cong nóng bỏng.

Trong ảnh, bà Trần Thị Huyền - mẹ Phạm Hương tự tin khoe thần hình nuột nà trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. U60, nhưng mẹ nàng hậu 9X lại giữ được vóc dáng thon gọn đến khó tin. Trước đó, Phạm Hương cũng khoe ảnh mẹ mặc đồ bơi, tắm bồn nước nóng giữa trời tuyết.

Ảnh mặc đồ bơi của mẹ Phạm Hương trước đó.

Mẹ ruột Phạm Hương tên Trần Thị Huyền, bà sinh ra và lớn lên ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau khi kết hôn bà lo việc chợ búa, nội trợ. Thời điểm Phạm Hương đăng quang, bà đang làm nhân viên của 1 hãng bảo hiểm tại Hải Phòng.

Dù đã ở tuổi trung niên và qua 2 lần sinh nở song nhan sắc của mẹ Phạm Hương vẫn rất thu hút. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, bà Huyền cũng có gu thời trang khá hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch.

Mẹ Phạm Hương.

Từ tháng 8/2018, Phạm Hương đã tạm dừng showbiz để âm thầm qua Mỹ. Thời điểm đó, người đại diện của nàng Hậu cho biết cô qua Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp. Sau đó, Phạm Hương cũng tiết lộ cô đưa mẹ đi cùng.

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