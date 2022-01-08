Sau 3 năm cạch mặt, giờ đây Hương Giang và Diệp Lâm Anh vô cùng thân thiết.

Cách đây không lâu, Hương Giang và Diệp Lâm Anh gây sốt khi chung khung hình, khẳng định "nối lại tình xưa" sau 3 năm cạch mặt vì ồn ào. Trên trang cá nhân, một người bạn của cặp đôi còn khoe khoảnh khắc này kèm dòng trạng thái nói lên tất cả: "Chúng ta của hiện tại... chơi thân lại với nhau". Hoa hậu chuyển giới còn chia sẻ hình ảnh thân thiết bên Diệp Lâm Anh, cả hai cũng đã kết bạn và follow nhau trên Facebook.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hội chị em này "quẩy banh nóc" tại một sự kiện, thân thiết không khác gì người nhà. Cụ thể, Hương Giang và Diệp Lâm Anh cùng tham gia một bữa tiệc có sự góp mặt của một vài người bạn. Trong một khoảnh khắc khi "nhạc lên", Diệp Lâm Anh đã không ngần ngại đứng trên bàn, nhảy cùng Hương Giang rất sung sức. Xuất thân là dancer nên từng động tác của bà xã đại gia Đức Phạm khiến netizen thích thú, ngợi khen hết lời. Trong khung hình, cặp đôi này gần như chiếm spotlight tại bữa tiệc, khuấy động bầu không khí.

Diệp Lâm Anh nhảy lên bàn và còn nắm tay hoa hậu Hương Giang quẩy tưng bừng

Từ mâu thuẫn xưa, cả hai người đẹp đã hóa thù thành bạn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-nhay-ca-len-ban-quay-banh-noc-nam-luon-tay-ke-thu-mot-thoi-445079.html