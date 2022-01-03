Diễn viên Chi Bảo lên chức bố ở tuổi 48, tiết lộ bà xã kém 16 tuổi làm một điều "đặc biệt" trước khi sinh con

Diễn viên Chi Bảo và bà xã kém 16 tuổi Lý Thùy Chang đón con trai đầu lòng - bé Gia Khang vào đúng ngày đầu tiên của năm 2022 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Trên trang cá nhân, diễn viên Chi Bảo hạnh phúc thông báo bà xã đã hạ sinh thành công con trai đầu lòng. Về phía nam diễn viên, như vậy, anh đã một lần nữa lên chức bố ở tuổi 48. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thoải mái công khai diện mạo của con trai và tiết lộ một điều đặc biệt về bà xã. Theo đó, Chi Bảo cho biết bà xã kém 16 tuổi của mình vào đêm giao thừa vẫn “vui chơi” và cùng Chi Bảo đón năm mới đến tận khuya. Đến đúng khoảnh khắc 1/1/2022, cô cùng chồng mới nhập viện để sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Thời điểm này, mẹ bầu cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần "vỡ chum" và sẽ vắng bóng mạng xã hội suốt 15 ngày để toàn tâm toàn ý chăm sóc con nhỏ.

Chi Bảo viết: "Con, Phạm Gia Khang xin kính chào các ông bà, các bác, cô chú và anh chị. Do Mẹ đón năm mới đêm 31 khuya quá nên con chào đời vào trưa ngày 1/1/2022 đến giờ vẫn còn buồn ngủ lắm ạ". Con trai Chi Bảo chào đời sau ca sinh mổ, nặng hơn 3 kg. Bé đã hoàn thành các mũi vaccine cơ bản dành cho trẻ sơ sinh, hiện ngủ ngon lành bên mẹ. CEO Lý Thùy Chang cũng dần hồi sức sau vượt cạn. Cô tranh thủ vận động, tập đi khi cơ thể ổn định. Ảnh chụp màn hình Bà xã Chi Bảo là Lý Thùy Chang kém nam diễn viên 16 tuổi. Thời điểm mới công khai yêu nhau, cặp đôi từng phải nhận về những ý kiến không hay vì chênh lệch tuổi, thời điểm đó, Chi Bảo cũng đã trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai lớn.

Tuy nhiên, đến nay, Chi Bảo và Lý Thùy Chang vẫn chứng minh được tình yêu dành cho nhau. Vì dịch bệnh không thể tổ chức hôn lễ, cặp đôi đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Bà xã Chi Bảo công khai mang thai con đầu lòng vào tháng 7/2021. Không chỉ được khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp, cách ứng xử khéo léo nên được lòng cả gia đình Chi Bảo, Lý Thùy Chang còn rất tài giỏi khi hiện điều hành thẩm mỹ viện có tiếng ở TP HCM và Hà Nội.

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