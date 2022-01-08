Bạch Lan Phương 'xả kho' ảnh du lịch cùng Huỳnh Anh, khoảnh khắc 'khóa môi' cực tình cảm chiếm spotlight

Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh rất chăm thể hiện tình cảm với nhau.

Vào tháng 11/2020, Huỳnh Anh bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Bạch Lan Phương - một MC nhà đài nổi tiếng. Cô hơn anh 6 tuổi và đã có 1 con gái riêng. Sau thời gian khá dài yêu đương, Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh ngày càng chiếm trọn tình cảm của khán giả vì luôn đối xử tốt với nhau và không ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào với đối phương ở nơi đông người.

Cách đây ít giờ, Bạch Lan Phương đã đăng tải loạt ảnh đi du lịch đầu năm vô cùng vui vẻ cùng Huỳnh Anh và gia đình. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, cặp đôi còn chẳng ngại ngần mà "khóa môi" cực ngọt ngào khiến ai nấy nhìn vào đều phải ghen tị. Trong dịp đi chơi lần này, Bạch Lan Phương diện đồ sang chảnh, Huỳnh Anh lại chọn cho mình một set đồ đơn giản nhưng vẫn khoe được vẻ ngoài điển trai. Khi đứng cạnh nhau, trông cả 2 vô cùng xứng đôi vừa lứa làm cộng đồng mạng thích thú.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương khóa môi nhau cực ngọt ngào

Nhan sắc của nàng MC chiếm trọng trái tim Huỳnh Anh

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