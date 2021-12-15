Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này?

Hậu trường 15/12/2021 08:58

Chuyện tình Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương khiến nhiều khán giả bàn tán xôn xao.

Vừa qua, giữa đêm khuya, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân khi đăng đàn tuyên bố "đường ai nấy đi" với Bạch Lan Phương và còn mạnh dạn khẳng định không phải là vợ. Sự việc càng gây chú ý hơn khi nam diễn viên còn thẳng thẳn thay đổi chế độ "đã ly hôn" trên Facebook.

Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này? - Ảnh 1
Huỳnh Anh từng tuyên bố 'đường ai nấy đi' với Bạch Lan Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Dù sau đó ít lâu, dòng trạng thái này đã được xoá đi nhưng cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Giữa lúc sự việc ồn ào, cặp đôi Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đều đã lên tiếng cho biết vì do bị mất điện thoại nên không rõ dòng status kia là do ai đăng. 

Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này? - Ảnh 2
Huỳnh Anh lên tiếng về dòng trạng thái 'toang' với bạn gái - Ảnh: Chụp màn hình

Sau drama tưởng toang tới nơi, Bạch Lan Phương chăm chỉ cập nhật ảnh bên Huỳnh Anh nhiều hơn hẳn, từ Facebook đến cả TikTok. Không chỉ vậy, mới đây, cô nàng còn tiếp tục tung clip chứng minh vẫn đang chung sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng sắp cưới.

Trong đoạn clip, Huỳnh Anh chăm chú nhìn vào máy tính làm việc, kệ cho Bạch Lan Phương cầm điện thoại quay hình. Điều này làm cô nàng có chút hờn dỗi, trách móc Huỳnh Anh quá mải mê tập trung làm việc mà bỏ bê cô. "Này thì làm việc suốt không chơi với em này" - Bạch Lan Phương chia sẻ. 

Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này? - Ảnh 3
Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này? - Ảnh 4
Bạch Lan Phương liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng sắp cưới sau drama 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi Huỳnh Anh đã công khai hẹn hò với Bạch Lan Phương đã không nhận được số đông ủng hộ từ người hâm mộ. Sau thời gian gắn bó với nhau, khán giả cũng đã xuôi lòng và gửi nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương lộ diện sau status chia tay, một cử chỉ nói rõ mối quan hệ hiện tại

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương lộ diện sau status chia tay, một cử chỉ nói rõ mối quan hệ hiện tại

Sau khi tuyên bố "Bạch Lan Phương không phải là vợ", "chọn nhầm người", Huỳnh Anh và bạn gái hơn 6 tuổi cùng lộ diện. Một cử chỉ của cặp đôi nói rõ tình cảm hiện tại.

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