Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này?

Chuyện tình Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương khiến nhiều khán giả bàn tán xôn xao.
- Chuyện gì đây: Huỳnh Anh bất ngờ tuyên bố Bạch Lan Phương không phải là vợ, đã chọn nhầm người để yêu?
- Tung bằng chứng vẫn hạnh phúc bên bạn gái, Huỳnh Anh bị netizen soi để trạng thái "đã ly hôn"?
Vừa qua, giữa đêm khuya, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân khi đăng đàn tuyên bố "đường ai nấy đi" với Bạch Lan Phương và còn mạnh dạn khẳng định không phải là vợ. Sự việc càng gây chú ý hơn khi nam diễn viên còn thẳng thẳn thay đổi chế độ "đã ly hôn" trên Facebook.
Dù sau đó ít lâu, dòng trạng thái này đã được xoá đi nhưng cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Giữa lúc sự việc ồn ào, cặp đôi Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đều đã lên tiếng cho biết vì do bị mất điện thoại nên không rõ dòng status kia là do ai đăng.
Sau drama tưởng toang tới nơi, Bạch Lan Phương chăm chỉ cập nhật ảnh bên Huỳnh Anh nhiều hơn hẳn, từ Facebook đến cả TikTok. Không chỉ vậy, mới đây, cô nàng còn tiếp tục tung clip chứng minh vẫn đang chung sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng sắp cưới.
Trong đoạn clip, Huỳnh Anh chăm chú nhìn vào máy tính làm việc, kệ cho Bạch Lan Phương cầm điện thoại quay hình. Điều này làm cô nàng có chút hờn dỗi, trách móc Huỳnh Anh quá mải mê tập trung làm việc mà bỏ bê cô. "Này thì làm việc suốt không chơi với em này" - Bạch Lan Phương chia sẻ.
Trước đó, khi Huỳnh Anh đã công khai hẹn hò với Bạch Lan Phương đã không nhận được số đông ủng hộ từ người hâm mộ. Sau thời gian gắn bó với nhau, khán giả cũng đã xuôi lòng và gửi nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi.