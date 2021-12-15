Hậu drama tưởng 'toang' đến nơi, bạn gái Huỳnh Anh chăm chỉ tung ảnh khoe hạnh phúc nhưng lại hờn dỗi vì chuyện này?

Vừa qua, giữa đêm khuya, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân khi đăng đàn tuyên bố "đường ai nấy đi" với Bạch Lan Phương và còn mạnh dạn khẳng định không phải là vợ. Sự việc càng gây chú ý hơn khi nam diễn viên còn thẳng thẳn thay đổi chế độ "đã ly hôn" trên Facebook.

Huỳnh Anh từng tuyên bố 'đường ai nấy đi' với Bạch Lan Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Dù sau đó ít lâu, dòng trạng thái này đã được xoá đi nhưng cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Giữa lúc sự việc ồn ào, cặp đôi Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đều đã lên tiếng cho biết vì do bị mất điện thoại nên không rõ dòng status kia là do ai đăng.