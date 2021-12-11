Chuyện gì đây: Huỳnh Anh bất ngờ tuyên bố Bạch Lan Phương không phải là vợ, đã chọn nhầm người để yêu?

Chia sẻ mới đây của Huỳnh Anh gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chuyện tình của chàng hotboy diễn viên Huỳnh Anh luôn nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, rạng sáng 11/12, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây xôn xao với nội dung: "Bạch Lan Phương không phải vợ tôi. Xin lỗi vì đã chọn nhầm người, xin lỗi rất nhiều".

Dòng trạng thái ngay sau khi chia sẻ đã thu hút nhiều lượt bình luận tỏ ý khó hiểu từ cộng đồng mạng nhưng nam diễn viên hiện chưa phản hồi lại. Sau đó ít lâu, dòng trạng thái này đã được xóa bỏ. Đến thời điểm hiện tại, cả Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đều chưa lên tiếng nói tiếp về ồn ào này.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương công khai hẹn hò từ cuối tháng 11/2020. Bạn gái của diễn viên sinh năm 1992 lớn hơn anh 6 tuổi, là mẹ đơn thân làm công việc MC kiêm chủ một spa tại Hà Nội. Trước đó, nam nghệ sĩ 9x không ngần ngại công khai tình cảm và những khoảnh khắc ngọt ngào bên người tình. Bên cạnh, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh cũng thường xuyên chia sẻ những bài viết ủng hộ công việc của Bạch Lan Phương.

Huỳnh Anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái - Ảnh: Internet

Dù có chênh lệch về tuổi tác, địa vị, song cả hai cho biết tìm được nhiều điểm tương đồng và khá hạnh phúc trong quá trình tìm hiểu nhau. Không chỉ xưng hô là vợ - chồng, Huỳnh Anh còn từng quỳ gối cầu hôn Bạch Lan Phương trước sự chứng kiến của nhiều người. Cả hai cũng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới khi dịch bệnh được kiểm soát và để trạng thái trên trang cá nhân từ "hẹn hò" sang "đính hôn".

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