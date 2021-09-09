Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên'

Hậu trường 09/09/2021 15:10

Nữ MC nhắc đến tình cũ với tinh thần thoải mái, văn minh, cư dân mạng dành lời khen cho hành động của cô.

Vào ngày 8/9, Huỳnh Anh đăng tải "trend" ngày ấy - bây giờ trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc từ năm 2005 đến hiện tại. Thế nhưng nam diễn viên lại gây tranh cãi khi đáp trả antifan bằng việc nhắc đến người yêu cũ. Theo đó, khi cư dân mạng kém duyên để lại bình luận: "Hiện tại nhìn anh chững chạc, đàn ông bản lĩnh quá, nhưng c*** bé", nam diễn viên liền đáp trả: "Chỉ có ai xài mới biết thôi em. Không thấy người yêu cũ anh đi lấy Tây hả"

Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đang nhắc đến MC Hoàng Oanh - cô gái từng là người yêu của Huỳnh Anh và hiện đang yên bề gia thất bên ông xã ngoại quốc. Phát ngôn kém duyên của nam diễn viên vấp phải vô vàn chỉ trích từ cư dân mạng.

Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 1
 Bình luận của netizen và cách nam diễn viên đáp trả.
Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 2
 Huỳnh Anh "kém duyên" khi lôi cả người yêu mới là MC Bạch Lan Phương vào ồn ào này.
Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 3
Nam diễn viên có thái độ thách thức mặc kệ phát ngôn "kém văn minh" của mình.

Sau phát ngôn dậy sóng của Huỳnh Anh, không rõ Hoàng Oanh có nắm được sự việc hay không. Nhưng sau khi phát ngôn của Huỳnh Anh xuất hiện ít giờ, mới đây, nữ MC đăng tải trên trang cá nhân một hình ảnh cũ, và cũng nhắc đến người yêu cũ. 

Cụ thể, Hoàng Oanh chia sẻ: "Nhờ cái trend kiếm hình cũ mà mình tìm được tấm này, khoảng thời gian mình rất thích ở Hà Nội. Mùa thu, phố cổ, những người yêu cũ và một cô nàng nửa Hà Nội, nửa Sài Gòn ngây ngô"

Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ tấm ảnh cũ, nhắc đến người yêu cũ.
Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 5
Dưới phần bình luận có người hỏi nữ MC: "Người yêu cũ là ai ta?". Hoàng Oanh không ngại trả lời, cho biết có 2 người yêu cũ ở Hà Nội, "tag" tên cả 2 trong đó có Huỳnh Anh. 
Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 6
Động thái của Hoàng Oanh giữa lúc bị Huỳnh Anh nhắc tới bằng bình luận "kém duyên". 

Cặp đôi Huỳnh Anh - Hoàng Oanh từng có mối tình kéo dài 3 năm và đã chia tay vào giữa năm 2017. Hiện tại, cả Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng. Nữ MC kết hôn với bạn trai ngoại quốc vào cuối năm 2019, hiện có 1 bé trai kháu khỉnh.

Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 7
 Gia đình hạnh phúc của nữ MC Hoàng Oanh.
Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên' - Ảnh 8
 Trước khi xây dựng hạnh phúc với MC Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh cũng trải qua một vài mối quan hệ dang dở. Cặp đôi này đã có khoảng 1 năm hẹn hò, bật mí cưới hỏi trong tương lai gần.
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Từ khóa:   Hoàng Oanh Huỳnh Anh Huỳnh Anh đáp trả

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