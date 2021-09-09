Phản ứng của Hoàng Oanh sau khi 'người yêu cũ' Huỳnh Anh bị chỉ trích phát ngôn 'kém duyên'

Vào ngày 8/9, Huỳnh Anh đăng tải "trend" ngày ấy - bây giờ trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc từ năm 2005 đến hiện tại. Thế nhưng nam diễn viên lại gây tranh cãi khi đáp trả antifan bằng việc nhắc đến người yêu cũ. Theo đó, khi cư dân mạng kém duyên để lại bình luận: "Hiện tại nhìn anh chững chạc, đàn ông bản lĩnh quá, nhưng c*** bé", nam diễn viên liền đáp trả: "Chỉ có ai xài mới biết thôi em. Không thấy người yêu cũ anh đi lấy Tây hả".

Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đang nhắc đến MC Hoàng Oanh - cô gái từng là người yêu của Huỳnh Anh và hiện đang yên bề gia thất bên ông xã ngoại quốc. Phát ngôn kém duyên của nam diễn viên vấp phải vô vàn chỉ trích từ cư dân mạng.