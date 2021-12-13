Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương lộ diện sau status chia tay, một cử chỉ nói rõ mối quan hệ hiện tại

Tuy nhiên, một số cư dân mạng quan sát Facebook nam diễn viên thời điểm hiện tại, phát hiện cài chế độ "đã ly hôn". Không rõ chế độ này được Huỳnh Anh cài bao giờ, hay là do người "nhặt được điện thoại" mới chỉnh sửa...?

Trước đó vài ngày, Huỳnh Anh gây sốc khi tuyên bố Bạch Lan Phương không phải là vợ, ám chỉ cả hai đã chia tay. Ngay sau đó, MC Bạch Lan Phương lên tiếng tiết lộ do Huỳnh Anh bị mất điện thoại.

Đến chiều tối ngày 13/12, Huỳnh Anh đăng ảnh tình tứ cùng Bạch Lan Phương. Trong ảnh, cặp đôi thoải mái ôm nhau đầy tình cảm và hạnh phúc nhằm khẳng định tình cảm không có gì trục trặc. Chi tiết nhỏ này đã chứng minh Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương vẫn rất mặn nồng, không chia tay như đồn đoán.

Ngày 11/12, Huỳnh Anh đăng tải dòng trạng thái gây sốc: "Bạch Lan Phương không phải là vợ tôi! Xin lỗi vì đã chọn nhầm người. Xin lỗi rất nhiều".

Ngay sau đó, Huỳnh Anh lên tiếng giải thích cho biết, anh bị mất điện thoại, ai đó đã vào Facebook của anh và đăng bài đùa giỡn. "Mình đã khóa sim và thay đổi password các phần mềm liên lạc. Hôm qua mất điện thoại ở đâu không biết. Đã thế còn đùa ác quá. Khả năng quên máy trong nhà vệ sinh hoặc rơi đâu đó", Huỳnh Anh cho biết.

Trước đó, Bạch Lan Phương lên tiếng phủ nhận Huỳnh Anh không phải là tác giả của status kia. "Trời ơi, đi event của một nhãn hàng về, điện thoại rơi đâu mất rồi. Chết đây. Mọi người ơi, không phải Huỳnh Anh đăng đâu ạ", người tình Huỳnh Anh viết.

Những dòng trạng thái gây sốc trước đó khiến cả hai vướng tin đồn chia tay.

Tháng 11/2020, Huỳnh Anh công khai chuyện tình cảm với Bạch Lan Phương. Bạn gái nam diễn viên từng là MC VTV, hơn anh 6 tuổi và có 1 con gái riêng.