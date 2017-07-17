Mặc dù, cả hai đều đeo khẩu trang che kín mặt nhưng dựa vào hình xăm trên cổ, vóc dáng và kiểu tóc, người hâm mộ không khó nhận ra giọng ca Phía sau một cô gái và Hiền Hồ.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bắt đầu dậy sóng khi xuất hiện những hình ảnh hẹn hò tại rạp chiếu phim được cho là Soobin Hoàng Sơn và người tình tin đồn Hiền Hồ.

Ngay sau khi những hình ảnh hẹn hò được lan truyền, không ít người hâm mộ của chàng nam ca sĩ thất vọng và "ném đá" Hiền Hồ vì cho rằng cô nàng quá chủ động trong việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.

Cộng đồng fan của Soobin Hoàng Sơn đang "nổi điên" và có những phản ứng tiêu cực để bảo vệ thần tượng.

Trước sự "ném đá" dữ dội của cộng đồng fan Soobin Hoàng Sơn, quản lý của nữ ca sĩ sinh năm 1997 lên tiếng thừa nhận cô gái trong loạt ảnh chính là Hiền Hồ, tuy nhiên lại từ chối chia sẻ về danh tính của chàng trai.

"Hiện tại, Hiền vẫn còn khá mới và bản thân muốn nỗ lực đi lên bằng khả năng ca hát cũng như những sản phẩm âm nhạc thực thụ nên không muốn các vấn đề đời tư bị chú ý quá nhiều. Sau sự việc này, Hiền Hồ cũng xin lỗi người hâm mộ và sẽ cố gắng cho ra những sản phẩm âm nhạc thật tốt trong thời gian tới", đại diện của Hiền Hồ chia sẻ, theo Zing.

Về phía Soobin Hoàng Sơn, nam ca sĩ vẫn từ chối trả lời về nghi án hẹn hò với đàn em. Trước đây, khi vừa lộ nghi án hẹn hò với Hiền Hồ, nam ca sĩ đã khẳng định với truyền thông rằng anh và học trò của Tóc Tiên chỉ là bạn bè đơn thuần.

Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ bị dính nghi án hẹn hò, sau khi cả hai có một màn kết hợp vô cùng ăn ý và tình cảm trong đêm chung kết The Voice năm nay.

Ngay khi cuộc thi kết thúc không lâu, khán giả phát hiện chàng ca sĩ Phía sau một cô gái có những cử chỉ thân mật cùng với một cô gái giấu mặt tại Thái Lan. Nhiều fan hâm mộ của nam ca sĩ đã tinh mắt nhận ra những bằng chứng cụ thể chứng minh cô gái bí ẩn là học trò của ca sĩ Tóc Tiên.