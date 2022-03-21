Giữa ồn ào tình ái của con rể và ca sĩ Hiền Hồ, bà chủ Sơn Kim Group chính thức lên tiếng nêu 6 điều trọng yếu, tiết lộ tình trạng của các cháu ngoại lúc này

Hậu trường 21/03/2022 16:11

Liên quan đến ồn ào của doanh nhân Hồ Nhân và ca sĩ Hiền Hồ, mới đây, bà chủ tập đoàn Sơn Kim cũng chính là mẹ vợ của vị đại gia này đã có động thái khiến dân tình chú ý.

Vào tối hôm qua, ngày 20/3, mạng xã hội được dịp dậy sóng khi những hình ảnh thân mật của ca sĩ Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân bất ngờ được lan truyền rộng rãi. Tuy người trong cuộc đã lên tiếng phản hồi nhưng mọi chuyện vẫn được dư luận mang ra bàn tán sôi nổi.

Giữa ồn ào, bà Nguyễn Thị Sơn - lão phật gia của tập đoàn Sơn Kim cũng chính là mẹ vợ của doanh nhân Hồ Nhân đã chính thức có động thái mới trên trang cá nhân với 6 điều trọng yếu. Theo đó, bà cho biết từ hôm qua đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm về những bức ảnh nhạy cảm của con rể nhưng bà chọn cách im lặng.

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Bài viết của bà chủ Kim Sơn Group - Ảnh: Chụp màn hình

Các con đã có gia đình riêng, bà Sơn chỉ quan tâm nhưng không can thiệp. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định: "Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị H.V. (con gái bà Sơn) vẫn là vợ chồng hợp pháp". Đáng chú ý, bà chủ Sơn Kim Group cũng đề cập đến tình trạng của các cháu ngoại giữa ồn ào. Được biết các cháu của bà không muốn đến trường "vì các bạn cứ vào điện thoại xem rồi xì xầm". 

"Tôi muốn hỏi những người đàn ông, có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc" - gạch đầu dòng thứ 6 của bà Nguyễn Thị Sơn.

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Bình luận của cư dân mạng Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng tình với quan điểm của nữ đại gia. Bên cạnh đó, cũng có người thể hiện sự thương cảm cho những đứa trẻ vì chuyện của người lớn mà bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Thị Sơn là nhà sáng lập Sơn Kim Group. Bà là mẹ của 5 doanh nhân có sự nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau, gồm bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (VERA), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP).

Vợ của doanh nhân Hồ Nhân là bà H.V.. Những viên gạch đầu tiên của Sơn Kim bắt đầu từ giữa những năm 1950 khi doanh nghiệp tư nhân Đại Thành ra đời do ông ngoại của bà Hồng Vân điều hành. Sau đó, vào thập niên 90, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ bà H.V., làm Tổng giám đốc Legamex, một trong những công ty dệt may xuất khẩu quy mô lớn tại Việt Nam thời điểm đó. Tuy 2 vợ chồng cùng điều hành Nanogen nhưng bà H.V. nắm phần trăm cổ phần ít hơn chồng mình.

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Ông Hồ Nhân và vợ - Ảnh: FNBV

Về mối quan hệ của Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân, theo Zing News, trước việc nhiều người xem bức ảnh ông Hồ Nhân và Hiền Hồ ôm nhau thắm thiết và cho rằng họ có quan hệ tình cảm, Tổng giám đốc Nanogen khẳng định 2 người chỉ là "anh em họ của nhau".

Nếu thông tin cáo buộc 2 người có quan hệ tình cảm là sai sự thật, ông và ca sĩ Hiền Hồ có đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hay không? Trước câu hỏi này, ông Hồ Nhân nói: “Không đâu, tôi mệt lắm. Kệ họ muốn làm gì thì làm. Tụi tôi là anh em họ với nhau mà".

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Vị đại gia đã lên tiếng về mối quan hệ với Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Trong cuộc chia sẻ, Tổng giám đốc Nanogen tái khẳng định ông và Hiền Hồ coi nhau như anh em ruột trong nhà. "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu", ông Nhân nói. Về tấm ảnh dắt tay nhau ở sân golf, Tổng giám đốc Nanogen nói gia đình đều biết việc ông đến đó cùng nữ ca sĩ. "Bạn của nó chia tay, gây lộn với nhau nên nó lôi tôi vô”, ông Hồ Nhân giải thích.

Tuy nhiên, hiện, mối quan hệ này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều và lời bàn tán xôn xao của dư luận.

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