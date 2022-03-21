Bằng Kiều đau đớn bật khóc nức nở hát tiễn cố nhạc sĩ Ngọc Châu, nhắc lại kỷ niệm đặc biệt với đàn anh thân thiết

Hậu trường 21/03/2022 09:39

Mới đây, trong một buổi biểu diễn tại TP.HCM, Bằng Kiều đã xin hát lại một ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Ngọc Châu để đưa tiễn người đàn anh thân thiết.

Thông tin nhạc sĩ Ngọc Châu - tác giả của 'Thì thầm mùa xuân' qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, nam nhạc sĩ vốn mắc bệnh suy tim khá nặng, ra đi ở tuổi 55. Lễ viếng của cố nhạc sĩ sẽ được diễn ra vào 12h-13h ngày 19/03/2022 (17/02 nhâm dần) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Sau đó, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ được đưa về quê nhà tại Ngọc Lâu, Phú Xuyên (Hà Nội).

Mới đây, vào tối ngày 20/3, ca sĩ Bằng Kiều tại một show diễn ở TP.HCM đã trình diễn ca khúc Nếu điều đó xảy ra tiễn biệt nhạc sĩ Ngọc Châu. "Anh Châu ơi, hôm nay trước khán giả của mình, em xin hát bài này để đưa tiễn anh, người nhạc sĩ tài hoa đã dìu dắt em" - Bằng Kiều cho biết.

Thế nhưng, khi vừa cất tiếng hát "Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, loài người...", Bằng Kiều bật khóc nức nở. Phải mất 1 phút, Bằng Kiều mới lấy lại bình tĩnh trong tiếng vỗ tay động viên của khán giả.

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Bằng Kiều bật khóc khi hát tiễn đưa cố nhạc sĩ Ngọc Châu - Ảnh: Chụp màn hình

"Hồi ấy, tôi chủ yếu hát tiếng Anh tại các vũ trường, tụ điểm, không thuộc nhiều bài tiếng Việt. Đến khi thi Giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991, tôi mới nói với anh Châu: Anh viết cho em một bài vui nhộn, tiết tấu nhanh một chút và hợp tuổi em với. Vì bài tiếng Anh em chọn thi đã là điệu slow rồi. Thế là anh đã viết cho riêng tôi bài Ngây thơ. Sau đó, bài Ngây thơ rất được yêu thích, nhiều ca sĩ hát nhưng tôi lại hiếm khi thể hiện. Hôm nay, em hát bài Nếu điều đó xảy ra tiễn anh, anh tiếp sức để em hát trọn vẹn bài này nhé" - Bằng Kiều nói trước khi tiếp tục phần trình diễn.

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Nói về cái duyên của cố nhạc sĩ Ngọc Châu và Bằng Kiều, theo Pháp luật và Bạn đọc, vào năm 1991, sau "Ngây Thơ", Bằng Kiều và Ngọc Châu có thời gian cùng hoạt động trong nhóm "Chìa Khóa Vàng". Đến năm 1998, vị nhạc sĩ tài hoa đỡ đầu cho nhóm nhạc "Quả Dưa Hấu" (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa, Tường Văn) mà sau đó sớm trở thành nhóm nhạc nam đình đám một thời xứ Hà Thành.

Sau khi "Quả Dưa Hấu" tan rã, nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn nhiệt tình hỗ trợ các đàn em phát triển con đường ca hát solo. Bên cạnh "Quả Dưa Hấu", Ngọc Châu cũng chính là người đứng sau thành công của nhóm nhạc nữ: Tik Tik Tak, Con Gái, Sao Mai... 

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