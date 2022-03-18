Bằng Kiều tiếc nuối không kịp đến thăm cố nhạc sĩ Ngọc Châu lần cuối, nghẹn ngào tiễn biệt: 'Anh phiêu du thanh thản và thật vui anh nhé'

Hậu trường 18/03/2022 09:36

Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều đã có bài viết xúc động tiễn biệt người đàn anh thân thiết.

Thông tin nhạc sĩ Ngọc Châu - tác giả của 'Thì thầm mùa xuân' qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, nam nhạc sĩ vốn mắc bệnh suy tim khá nặng, ra đi ở tuổi 55. Lễ viếng của cố nhạc sĩ sẽ được diễn ra vào 12h-13h ngày 19/03/2022 (17/02 nhâm dần) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Sau đó, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ được đưa về quê nhà tại Ngọc Lâu, Phú Xuyên (Hà Nội).

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều đã chia sẻ: "Em chưa kịp đến thăm anh. Người anh em vẫn trân quý và biết ơn đã chỉ dạy từ khi em chập chững vào nghề. Em mãi nhớ anh. Anh phiêu du thanh thản và thật vui anh nhé".

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Bài viết của Bằng Kiều - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về cái duyên của cố nhạc sĩ Ngọc Châu và Bằng Kiều, theo Pháp luật và Bạn đọc, vào năm 1991, khi Bằng Kiều tham gia "Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc" đã tìm đến cố nhạc sĩ để nhờ anh sáng tác cho một ca khúc phù hợp. Từ cơ duyên đó, bài hát "Ngây thơ" mới ra đời.

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Nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: Internet

Không chỉ nắn nót về phần âm nhạc, nam nhạc sĩ còn hướng dẫn đàn em cách hát sao cho thật ấn tượng, cảm xúc nhất. Thời điểm sau này, Bằng Kiều và Ngọc Châu cùng hoạt động trong nhóm "Chìa Khóa Vàng". Đến năm 1998, vị nhạc sĩ tài hoa đỡ đầu cho nhóm nhạc "Quả Dưa Hấu" (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa, Tường Văn) mà sau đó sớm trở thành nhóm nhạc nam đình đám một thời xứ Hà Thành.

Sau khi "Quả Dưa Hấu" tan rã, nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn nhiệt tình hỗ trợ các đàn em phát triển con đường ca hát solo. Bên cạnh "Quả Dưa Hấu", Ngọc Châu cũng chính là người đứng sau thành công của nhóm nhạc nữ: Tik Tik Tak, Con Gái, Sao Mai... 

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Nhóm nhạc 'Quả dưa hấu' là một trong những nhóm nhạc nam đình đám ngày trước - Ảnh: Internet

Quả thật, nhạc sĩ Ngọc Châu giữ một vị trí không nhỏ trong lòng Bằng Kiều nói riêng và người yêu âm nhạc nói chung. Bên dưới bài viết, nam ca sĩ 7X đã không giấu nổi xúc động, tiếc thương trước sự ra đi của người đàn anh thân thiết. 

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Bình luận bên dưới bài viết của Bằng Kiều - Ảnh: Chụp màn hình

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh năm 1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, em gái là ca sĩ Khánh Linh. Nhạc sĩ tốt nghiệp khoa Sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay, Mặt trời dịu êm, Ban mai xanh... 

Ca khúc "Thì thầm mùa xuân" là lời tâm sự của nhạc sĩ về mối tình đầu, giúp nhạc sĩ vào top 10 bình chọn của Làn Sóng Xanh năm 1998. Ngoài sáng tác, anh từng đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình "Trò chơi âm nhạc". Nam nhạc sĩ đã nhiều năm chưa lập gia đình, một phần vì bận bịu công việc.

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