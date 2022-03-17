Em gái thay mặt gia đình thông báo tin tang lễ của cố nhạc sĩ Ngọc Châu

Hậu trường 17/03/2022 14:29

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã thông tin chi tiết về lễ tang của anh trai sau khi bị suy tim và qua đời.

Mới đây, thông tin nhạc sĩ Ngọc Châu - tác giả của 'Thì thầm mùa xuân' qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, nam nhạc sĩ vốn mắc bệnh suy tim khá nặng, ra đi ở tuổi 55.

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Nhạc sĩ Ngọc Châu đã qua đời - Ảnh: Internet

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh - em gái cố nhạc sĩ - đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin liên quan đến đám tang của anh mình. Theo đó, nhạc sĩ Ngọc Châu mất vào 7h20 ngày 17/03/2022 tại bệnh viện 108. Lễ viếng sẽ được diễn ra vào 12h-13h ngày 19/03/2022( 17/02/nhâm dần) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Sau đó, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ được đưa về quê nhà tại Ngọc Lâu, Phú Xuyên (Hà Nội).

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Bài viết của Khánh Linh - Ảnh: Chụp màn hình
Em gái thay mặt gia đình thông báo tin tang lễ của cố nhạc sĩ Ngọc Châu - Ảnh 3
Ca sĩ Khánh Linh, em gái cố nhạc sĩ - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh năm 1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, em gái là ca sĩ Khánh Linh. Nhạc sĩ tốt nghiệp khoa Sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay, Mặt trời dịu êm, Ban mai xanh... 

Ca khúc "Thì thầm mùa xuân" là lời tâm sự của nhạc sĩ về mối tình đầu, giúp nhạc sĩ vào top 10 bình chọn của Làn Sóng Xanh năm 1998. Ngoài sáng tác, anh từng đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình "Trò chơi âm nhạc". Nam nhạc sĩ đã nhiều năm chưa lập gia đình, một phần vì bận bịu công việc.

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