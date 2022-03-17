Được người quen mai mối, khuyên đổi ảnh Facebook sang sexy, vợ cũ Bằng Kiều phản ứng thế bào?

Hậu trường 17/03/2022 10:36

Mới đây, nữ ca sĩ Trizze Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẽ một câu chuyện thú vị về việc đi mai mối khiến cư dân mạng thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Trizze Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều - đã đăng tải bài viết hài hước khiến nhiều người chú ý. Theo nữ ca sĩ, có một người quen muốn giới thiệu cho cô một "anh nào đó" nhưng khuyên cô đổi sang những bức ảnh quyến rũ, sexy một chút vì "nhìn vô Facebook thấy toàn hình con cái tùm lum người ta sợ". 

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Bài viết của vợ cũng Bằng Kều - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, thay vì làm theo, Trizze Phương Trinh lại cập nhật ảnh đang nô đùa cùng các con. Trong ảnh, bốn mẹ con tạo dáng khá "nhí nhố". Đặc biệt, hai con lớn "diễn sâu" đến nỗi khi xem lại Trizze Phương Trinh cũng phải cười. Được biết, đây là bộ ảnh mới mà nữ ca sĩ chụp kỉ niệm cùng 3 con trai. Cô thường xuyên đưa các con đi chơi ở công viên, đi bơi hay đi ăn ở các nhà hàng để thắc chặc tình cảm.

Bài viết nhận được sự chú ý từ fan hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, netizen đã để lại nhiều lời khen ngợi cho sự dễ thương của mẹ con nữ ca sĩ cũng như sự duyên dáng, khéo léo của Trizze Phương Trinh.

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 Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Trizze Phương Trinh, Bằng Kiều và các con - Ảnh: Internet

Về Trizze Phương Trinh và Bằng Kiều, nổi tiếng từng là đôi vợ chồng hạnh phúc của showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn. Dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng nhưng những dịp đặc biệt, cả hai vẫn xuất hiện vui vẻ bên các con, từ sinh nhật, ngày con nhập học, buổi biểu diễn của con, ngày Tết cổ truyền, những chuyến đi chơi, đi du lịch,...

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