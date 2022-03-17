Em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu: 'Anh ra đi lần này cũng xem như là được giải thoát'

Ca sĩ Khánh Linh nghẹn ngào chia sẻ, lần suy tim này đã khiến cố nhạc sĩ Ngọc Châu và cả gia đình anh sụp đổ hoàn toàn.

Theo Dân Trí, ca sĩ Khánh Linh - em gái của cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã có những chia sẻ từ sâu thẳm trong lòng mình đối với sự ra đi đột ngột của anh trai mình. Cô cho biết, bản thân luôn xem anh như một người anh trai vì cả hai vô cùng thân thiết. Cố nhạc sĩ Ngọc Châu và em gái là ca sĩ Khánh Linh cách nhau tới 16 tuổi nên cô được anh mình cưng chiều từ bé - Ảnh: FBNV "Bây giờ tôi đang rối bời. Tôi chỉ muốn nói là, anh trai tôi là người vô cùng hiền lành, là người trong sáng nhất mà tôi biết. Đối với em gái, anh không chỉ là anh trai mà còn như một người cha. Bởi vì, hai em anh tôi rất thân thiết." - ca sĩ Khánh Linh nói.

Kể về những ngày cuối đời của cố nhạc sĩ Ngọc Châu, Khánh Linh cho hay cô là người tự tay chăm sóc cho anh trai mình. Trong thời gian này, nữ ca sĩ và anh trai luôn cố gắng hết sức đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng cuối cùng lại không thể... 'Anh từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc sụp đổ' - Ảnh: Internet Ca sĩ Khánh Linh còn bộc bạch, theo cô thì sự ra đi của cố nhạc sĩ Ngọc Châu cũng xem như là sự giải thoát cho anh. Theo đó, lần suy tim này đã khiến Ngọc Châu từ một người khỏe mạnh bị sụp đổ.

"Đối với tôi, anh ra đi lần này là sự giải thoát. Anh Ngọc Châu bị bệnh suy tim rất nặng, khi phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối. Anh từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc sụp đổ. Anh tôi sụp đổ và gia đình cũng sụp đổ theo. Tôi không thể nói được gì nữa, đau lòng lắm." - Khánh Linh nghẹn ngào nói. Thông báo về sự ra đi của cố nhạc sĩ Ngọc Châu trên trang cá nhân của ca sĩ Khánh Linh - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào sáng ngày 17/3, ca sĩ Khánh Linh đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng anh trai cô - cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã qua đời vì suy tim ở tuổi 55. Thông tin này đã khiến không ít người yêu mến cố nhạc sĩ bàng hoàng và càng xúc động hơn với lời nhắn của Khánh Linh: "Nhẹ bước chân đi, em gái chào anh! Không buồn, không đau, không mệt. Anh đi vui vẻ!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-co-nhac-si-ngoc-chau-anh-ra-di-lan-nay-cung-xem-nhu-la-duoc-giai-thoat-456386.html