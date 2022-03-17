Nam nhạc sĩ Ngọc Châu vừa qua đời vào sáng ngày 17/3 ở Hà Nội, hưởng dương 55 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, ca sĩ Khánh Linh, em gái nhạc sĩ Ngọc Châu chia sẻ bức ảnh của anh cùng lời đưa tiễn: "Nhẹ bước chân đi, em gái chào anh! Không buồn, không đau, không mệt!".

Theo đó, nam nhạc sĩ vốn mắc bệnh suy tim khá nặng. Thông tin này đã khiến cho những người yêu âm nhạc Việt Nam vô cùng bất ngờ và đau xót.

Thông tin nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời trên trang cá nhân của em gái - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết nhạc sĩ Ngọc Châu bị bệnh suy tim khá nặng. Gần đây, nam nhạc sĩ phải nhập viện, nhưng đã ra viện khoảng 2 tuần trước. Người thân, bạn bè đều đã vui mừng khi sức khỏe của anh tiến triển tốt và có thể ra viện. Vì vậy, thông tin anh qua đời đột ngột sáng nay khiến người thân, bạn bè rất sốc và buồn đau.

Nhạc sĩ Ngọc Châu hưởng dương 55 tuổi - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh năm 1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, em gái là ca sĩ Khánh Linh. Nhạc sĩ tốt nghiệp khoa Sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay, Mặt trời dịu êm, Ban mai xanh...

Ca khúc "Thì thầm mùa xuân" là lời tâm sự của nhạc sĩ về mối tình đầu, giúp nhạc sĩ vào top 10 bình chọn của Làn Sóng Xanh năm 1998. Ngoài sáng tác, anh từng đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình "Trò chơi âm nhạc". Nam nhạc sĩ đã nhiều năm chưa lập gia đình, một phần vì bận bịu công việc.

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