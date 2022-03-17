Nam Em lên tiếng trước thông tin tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau thời gian ở ẩn vì tình hình sức khỏe, gần đây, Nam Em đã tái xuất trở lại showbiz Việt với những màn biểu diễn thời trang và đặc biệt còn gây ấn tượng với loạt ca khúc cover liên tục lọt Top Trending.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin cho rằng, "Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long" sẽ tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khiến không ít người hâm mộ trông chờ. Tuy nhiên, mới đây nhất, tại buổi thử đồ cho show diễn của NTK Đinh Văn Thơ, Nam Em đã chính thức phủ nhận thông tin dự thi này.

Nam Em cho biết do show diễn mới trùng với thời điểm diễn ra sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, cô cho hay đã quyết định sẽ không tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 mà chỉ dành sự ủng hộ cho chị gái song sinh của mình là Lệ Nam trong hành trình chinh phục vương miện tại đấu trường nhan sắc này. Bên cạnh đó, do show diễn mới trùng với buổi sơ tuyển cuộc thi nên cô không thể tham dự.

Hiện tại, Nam Em cho biết sẽ tập trung vào chuyện ca hát với nhiều các dự án đang thực hiện, tham gia các buổi trình diễn thời trang hay quay gameshow nếu có lời mời. Có thể thấy, sau nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, Nam Em ở thời điểm đã sống tĩnh lặng hơn.

Hiện tại cô sẽ tập trung vào chuyện ca hát, tham gia trình diễn thời trang hay quay gameshow nếu có lời mời - Ảnh: Internet

Trước đây, cô từng gây không ít sóng gió trong showbiz Việt bởi chuyện yêu đơn phương nghệ sĩ Trường Giang và những mối quan hệ tình cảm ồn ào cùng VJ Quốc Bảo hay diễn viên Lãnh Thanh. Trong lần tái xuất trở lại này, Nam Em không còn nhắc gì đến chuyện tình cảm riêng tư mà chỉ tập trung cho công việc.

Được khán giả ủng hộ 'đá sân' làm ca sĩ sau loạt ca khúc cover, Nam Em khẳng định không cần danh xưng Sau thời gian ẩn mình bởi những ồn ào tình ái, Nam Em tái xuất showbiz với hàng loạt hit cover gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-em-xac-nhan-khong-tham-du-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-khien-nhieu-nguoi-tiec-nuoi-456296.html