Nghi bị "bẻ cong" giới tính, người yêu cũ Nam Em thẳng thừng đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa

Hậu trường 09/02/2022 15:39

Tình cũ Nam Em - diễn viên Lãnh Thanh thời gian gần đây bất ngờ bị vướng nhiều đồn đoán về giới tính. Khi bị một người chị hỏi thẳng vấn đề này, nam diễn viên đã có động thái gây ngỡ ngàng.

Được biết đến là một trong những "soái ca" của màn ảnh Việt với vóc dáng vạn người mê và sở hữu loạt cảnh "nóng bỏng mắt" với nhiều mỹ nhân Việt, thế nhưng, thời gian gần đây, Lãnh Thanh bất ngờ bị vướng nhiều đồn đoán về giới tính. Dù từng hẹn hò với người đẹp Nam Em, thế nhưng, nam diễn viên vẫn không thoát được nghi vấn thuộc giới LGBT.

Nghi bị 'bẻ cong' giới tính, người yêu cũ Nam Em thẳng thừng đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 1

Trước tin đồn này, Lãnh Thanh mới đây đã có câu trả lời thẳng thắn trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên kể về việc đi gặp một người chị thân thiết thì bất ngờ bị người chị hỏi thẳng về giới tính. Nghe xong, Lãnh Thanh chỉ biết cười trừ và tuyên bố "người như mình một ngày mà "được" bẻ cong thì đỉnh của chóp luôn ấy".

Lãnh Thanh viết: "Hôm qua, mình gặp một người chị ở ngoài Hà Nội. Vừa ngồi xuống chị ấy đã hỏi liền: "Chị nghe đồn mày gặp thị phi nhiều quá, rồi bây giờ bị bẻ cong rồi hả? Thôi, tao chơi với toàn ***, nên mày đừng ngại. Chị em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, có gì cứ tâm sự với chị". Nghe xong mình cười từ hôm qua đến giờ. Thiết nghĩ, người như mình một ngày mà "được" bẻ cong thì đỉnh của chóp luôn ấy. Mình không vuốt cho người ta thẳng ra là may lắm rồi".

Nghi bị 'bẻ cong' giới tính, người yêu cũ Nam Em thẳng thừng đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 2
Lãnh Thanh phủ nhận về tin đồn bị "bẻ cong" giới tính. (Ảnh: chụp màn hình)

Tin đồn này cũng được nhiều khán giả cho là vô lý bởi thời gian vừa qua, Lãnh Thanh vừa có chuyện tình cảm đầy ồn ào với Nam Em. Nên duyên khi cùng tham gia 1 show truyền hình, cặp đôi sau đó thường xuyên gặp gỡ và xuất hiện bên nhau. Cuối năm 2020, Nam Em và Lãnh Thanh chính thức công khai hẹn hò.

Nghi bị 'bẻ cong' giới tính, người yêu cũ Nam Em thẳng thừng đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 3

Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn 1 tháng sau khi công bố, cặp đôi đã rộ lên tin đồn chia tay. Trong thời điểm tháng 1/2021, Nam Em liên tục ẩn ý tiết lộ mối quan hệ của cả hai có vấn đề. Cuối cùng tháng 2/2021, Lãnh Thanh xác nhận cặp đôi đã hết duyên nợ. Lý do nam diễn viên đưa ra vì cả hai quá khác biệt và có hướng đi không giống nhau. Còn Nam Em tiết lộ cả hai đã hủy liên lạc sau khi "đường ai nấy đi".

Nam Em: Tôi đang trong giai đoạn 'kỳ thị tình cảm', không muốn đón nhận ai

Nam Em: Tôi đang trong giai đoạn 'kỳ thị tình cảm', không muốn đón nhận ai

Nam Em cho biết, cô đang trong giai đoạn "kỳ thị tình cảm", không muốn đón nhận ai nhưng lại thừa nhận... suýt phải lòng bạn diễn Bạch Công Khanh.

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