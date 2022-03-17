Thực hư chuyện Thúy Nga 'quỳ lạy, khóc lóc, cầu xin' để mua nhà triệu đô tại đất Mỹ

Hậu trường 17/03/2022 11:06

Trước những ồn ào xung quanh về chuyện mua nhà, nữ danh hài Thúy Nga đã lên tiếng trần tình về vụ việc.

Những ngày qua, chuyện Thúy Nga bị cảnh sát bất ngờ ập vào nhà, yêu cầu rời khỏi lúc nửa đêm khiến khán giả không khỏi quan tâm. Sau đó, nữ danh hài đã đăng tải đoạn clip dài 2 tiếng trần tình về vụ việc. Theo nữ nghệ sĩ, những thông tin hiện nay trên mạng xã hội phần lớn đều không đúng sự thật. Chị muốn được đính chính để tránh ảnh hưởng tên tuổi cũng như để mọi người có thể hiểu hơn về sự việc.

Theo lời kể của Thúy Nga, cách đây gần một năm chị dự định mua một căn nhà tại tiểu bang California để cho con gái tiện sinh hoạt và học tập. Nữ nghệ sĩ chọn được một căn nhà ưng ý nhưng khi liên hệ thì biết tin đã có người đặt cọc trước. 

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Thúy Nga đã chia sẻ thẳn thắn về ồn ào xoay quanh chuyện cô mua nhà mới tại Mỹ - Ảnh: Internet

Sau này, Thúy Nga vô tình gặp được người chuyên mua bán bất động sản và cũng là người đã đặt hàng căn nhà mình thích. Người này đã đồng ý nhượng lại bất động sản trên cho Thúy Nga và tư vấn cả hai nên đứng chung tên để chị dễ hoàn tất thủ tục, nhanh lấy nhà hơn. 

Nữ danh hài trần tình: "Chúng tôi trò chuyện thêm vài lần và bạn ấy dắt tôi đi xem nhà. Tôi ngưỡng mộ bạn ấy vì mua được nhiều căn nhà đẹp. Bạn ấy bảo luôn: "Chị thích căn nhà nào cứ bảo em, em đến là giành được về cho chị mua. Tôi liền chỉ cho bạn Minh căn nhà tôi thích thì bạn ấy bất ngờ bảo chính bạn ấy đã cọc tiền để mua cho chị mình rồi. Tuy nhiên, bạn ấy nói, nếu tôi thích thì sẽ bảo chị mình nhường lại nhà cho tôi. Tôi đồng ý và đi gặp người chị đó thì chị ấy chấp nhận nhượng lại nhà, lấy tiền sang tay là 50 ngàn đô".

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Thúy Nga khẳng định đã toàn quyền sở hữu căn nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Thúy Nga chia sẻ thêm: "Tôi thấy giá hơi cao nên về nhà suy nghĩ nhưng bạn đó cứ giục tôi mua đi vì không còn căn thứ hai. Nhiều người khuyên tôi không nên mua sang tay kiểu như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ, ở Mỹ có luật pháp, giấy tờ rõ ràng nên không sao hết. Vì thế nên tôi mới quyết định lấy căn nhà. Không hề có chuyện tôi cầu xin, van lạy để được lấy nhà rồi lật mặt như trên mạng nói. Tiền bạc tôi cũng trả đủ cho bạn Minh và người chị kia, có đủ giấy tờ đàng hoàng, không hề có chuyện tôi quỵt tiền đứng tên hay môi giới".

Sau quá trình giải quyết, Thúy Nga cho biết đã được cấp phép sở hữu nhà và có đầy đủ giấy tờ. Nữ nghệ sĩ tự nhận sự việc vừa qua là sai lầm lớn của đời mình.

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