HOT: Phương Thanh dằn mặt chỉ đích danh một nghệ sĩ trong showbiz là "tiểu nhân", liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng

Sau ít ngày ám chỉ về nhiều góc khuất trong showbiz, Phương Thanh mới đây đã chỉ đích danh tên tuổi một nghệ sĩ là "tiểu nhân" hãm hại cô, trong đó có liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Thanh bất ngờ chia sẻ bài viết dài công khai chỉ đích danh và "dằn mặt" ca sĩ Dũng Đinh - cựu thành viên MTV đời đầu. Trong bài viết, nữ ca sĩ nhiều nhiều ngôn ngữ nặng nề chỉ nói về việc Dũng Đinh nhận tiền của ai đó để đâm sau lưng cô. Ngay lập tức, dòng trạng thái của Phương Thanh trở thành tâm điểm chú ý của CĐM. "Gần 10 năm nay, ca sĩ Dũng Đinh mày bợ đ** ai ăn tiền nhận được vài show với nhiệm vụ là ăn xong viết bài chửi Phương Thanh... mặt của mày nó lên nét tiểu nhân phản thần chứ làm gì được nữa. Phương Thanh này không chấp mày mà chỉ canh bắt tận tay 1 người đàn bà và 1 đứa đàn ông trong giới đứng sau lưng mày mượn tay hại Phương Thanh"

"Mày nói tao hù mày giang hồ... nếu có chuyện giang hồ hù dọa thì giờ cái mồm mày im luôn rồi. Phương Thanh nể tình bao năm cũng chưa làm gì tao nhịn mày lâu nay luôn. Mày không phải người tao cần, 2 con rắn chúa tiểu nhân sau lưng mày mới quan trọng. Mày biết tao nói ai luôn ha chụp về báo cáo nhanh đi" - Phương Thanh bức xúc viết. Bài đăng của Phương Thanh. (Ảnh chụp màn hình) Ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Dũng Đinh cũng có bài viết phản hồi lại Phương Thanh, đáng nói, trong bài viết của mình, người này nhắc thẳng tên Mr Đàm (biệt danh của Đàm Vĩnh Hưng): "Phần của Chanh chỉ cần làm rõ 2 chuyện này: 1 - Công khai tên tuổi em nào làm đ* trong showbiz để Chanh phải bị tổn thương nặng nề. 2 - Đưa ra bằng chứng Dũng Đinh có nhận tiền của Mr Đàm + 1 người đàn bà nào đó, để chửi Chanh suốt 10 năm nay.

Trong 48h, nếu 2 chuyện này không minh bạch được thì lời nói của Chanh sau này không còn giá trị gì trên mạng xã hội cả, càng không có tư cách nhắc tới tên Dũng Đinh nữa nhé. Chờ..." - nam ca sĩ viết. Nam ca sĩ Dũng Đinh và Đàm Vĩnh Hưng Dân tình hiện đang mong chờ phản ứng của Phương Thanh khi Dũng Đinh thẳng thắn nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Thời gian gần đây, Phương Thanh gây chú ý khi liên tục "nói bóng nói gió" vén màn những góc khuất của showbiz Việt. Theo đó, nữ ca sĩ bàn về nhiều vấn đề trong showbiz và đưa ra những quan điểm cực gắt về nhiều nghệ sĩ, thậm chí còn bức xúc gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ vô cùng phản cảm. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc đến việc mình bị hãm hại trong showbiz nên phải tạm ngừng hoạt động suốt nhiều năm. Cách đây khoảng 6 năm, cô từng khiến dư luận hoang mang khi hé lộ chuyện bị chơi xấu, thậm chí có thời điểm, Phương Thanh còn thẳng thắn “điểm mặt chỉ tên” Đàm Vĩnh Hưng là người dùng bùa hại mình dù cả hai từng rất thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-phuong-thanh-dan-mat-chi-dich-danhmot-nghe-si-trong-showbiz-la-tieu-nhan-lien-quan-den-ca-dam-vinh-hung-456289.html