Cư dân mạng phản ứng trước hành động 'bóc trần' sự thật về Vbiz của Phương Thanh

Phát ngôn mới đây của Phương Thanh về giới giải trí lại một lần nữa khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có phát ngôn liên quan tới giới nghệ sĩ. Sau thời gian dài tạm ngừng làm nghề, nữ ca sĩ đã chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Bản thân cũng là người vướng vào những đồn thổi, bị tấn công trên mạng xã hội nhưng Phương Thanh cho biết mình không còn quá quan tâm. Đặc biệt, nữ ca sĩ có nói rằng: "1 số thành phần làm gái rồi lâu lâu đăng lên nhận là nghệ sĩ điều đó làm chúng tôi mang tiếng lắm... Nếu muốn biết nghệ sĩ tốt hay xấu thì hãy xem hậu vận, người nào xấu là cuối trung vận bị quật hết, thế nên nghệ sĩ Việt Nam mấy ai được về hậu vận".

Bài viết nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, sau khi bài phỏng vấn được đăng tải không lâu, cô đã chia sẻ lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "2 chữ nghệ sĩ chúng tôi luôn trân quý giữ gìn. Mặt trái của showbiz… trả lời thẳng luôn sẽ rất sốc". Trước những trải lòng và bộc bạch của nữ ca sĩ, nhiều người hâm mộ đã không khỏi bàn tán về những phát ngôn này. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và dành lời khen ngợi cho nữ ca sĩ: "Một người nghệ sĩ chân chính đáng trân trọng như chanh giám ăn nói thật thà dễ thương lắm. Chúc chanh mãi vui khỏe hạnh phúc an lành thành công trong cuộc sống hằng ngày", "Không uổng công em là fan chị suốt 20 mấy năm nay, yêu chị idol của em", "Đúng là rất yêu mến, trân trọng những nghệ sĩ chân chính và tài năng thực sự chứ thấy nhiều người lấy cái gái của mình để đổi lấy 2 từ nghệ sĩ thì chỉ có những người thiếu văn hoá mới yêu mến tung hô. Còn mình thì rất coi thường những loại người đó. Rất yêu mến và trân trọng Chanh"...

Phản ứng của cư dân mạng trước quan điểm của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra khó chịu vì cách nói lấp lửng của Phương Thanh. Họ cho rằng nữ ca sĩ không nên lên mạng, trả lời báo chí quá nhiều về người trong giới chỉ trong thời gian ngắn. Trước đến nay khán giả vốn cũng biết rằng showbiz rất phức tạp và nhiều góc khuất. Có bình luận cho rằng nữ ca sĩ còn đang muốn gây chú ý để quảng cáo cho sản phẩm sắp ra mắt của mình.

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