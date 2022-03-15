Xem clip Bi Béo khóc sướt mướt, Trang Khàn bức xúc: 'Vợ chồng Xuân Bắc hãy tự kiểm điểm lại bản thân'

Hậu trường 15/03/2022 09:06

"Tôi xem xong clip mà bị ám ảnh vì một đứa trẻ, khủng khiếp thật sự. Tôi không ngủ được, nghĩ mà tức" – Trang Khàn nói.

Vừa qua, vụ việc ồn ào xoay quanh gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc gây nhiều sự chú ý, tranh cãi của dư luận, trong đó có cả giới nghệ sĩ. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ Xuân Bắc có chia sẻ về hành động đập điện thoại của con vì phát hiện những hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm khiến dân mạng dậy sóng tranh cãi trái chiều.

Mới đây nhất, mạng xã hội còn tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Bi Béo khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ sửa sai khi bị mẹ phát hiện điều bất thường trong điện thoại. Khi xem đoạn clip này, bà mẹ một con Trang Khàn đã mở ngay buổi livestream bày tỏ bức xúc về vụ việc.

Xem clip Bi Béo khóc sướt mướt, Trang Khàn bức xúc: 'Vợ chồng Xuân Bắc hãy tự kiểm điểm lại bản thân' - Ảnh 1
Vụ việc gia đình Xuân Bắc đang nhận nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Trang Khàn chia sẻ: "Tôi xem xong clip mà bị ám ảnh vì một đứa trẻ, khủng khiếp thật sự. Tôi không ngủ được, nghĩ mà tức. Con hư thì phải dạy nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải tỏ ra tôi ổn, gia đình tôi không sao, con tôi vẫn ok.

Khi chồng mình là người nổi tiếng, con mình là đứa trẻ cực kỳ nổi tiếng thì mình làm gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ kĩ. Đâu ai nói chị làm điều đấy là không thương con. Mẹ nào mà không thương con. Chị làm việc đấy cũng chỉ để cảnh báo cho các phụ huynh khác. Hành động của chị xuất phát từ ý tốt.

Nhưng cách hành xử của chị là sai và hỏng hết con trai chị. Chị được quyền cảnh báo, được quyền là một người mẹ lên tiếng để bảo vệ con mình nhưng không nên làm theo cách đó. Vậy mà chị vẫn chưa dừng lại, còn đăng luôn cả clip con trai khóc lóc lên mạng thì tôi bó tay luôn. Chị có làm gì đi nữa thì người thiệt thòi vẫn là con chị thôi. Chị cứ gồng mình lên quay mấy clip con đánh đàn, nghịch ngợm để làm gì? Những điều đó không chứng minh con chị ổn".

Xem clip Bi Béo khóc sướt mướt, Trang Khàn bức xúc: 'Vợ chồng Xuân Bắc hãy tự kiểm điểm lại bản thân' - Ảnh 2
Trang Trần bức xúc vô cùng khi xem clip Bi Béo khóc như mưa, xin lỗi mẹ sau khi bị phát hiện ra điều không hay trên trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Trang Khàn thẳng thắn cho biết hành động của vợ Xuân Bắc đang gián tiếp tự "giết chết" con mình. Từ vụ việc này làm cô nhớ lại nỗi ám ảnh lúc nhỏ của mình, cô nói: "Tôi cũng từng là một đứa trẻ bị bạo hành, tổn thương trong quá khứ. Ai ở gần khu vực nhà tôi cũng đều biết, khi tôi 6 tuổi thì anh trai tôi chết đuối do không biết bơi. Năm đó, anh tôi mới 9 tuổi.

Mẹ tôi rất thương anh tôi vì có mỗi một đứa con trai nên đổ tội cho tôi, chửi tôi một tràng giang, bảo luôn: "Vì mày mà con trai tao chết". Đó là nỗi ám ảnh cực lớn với tôi khi còn là đứa trẻ 6 tuổi. Tôi không thể nào quên được những trận đòn của mẹ tôi. Bà luôn nói: "Vì mày mà con tao chết". Tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ám ảnh".

Xem clip Bi Béo khóc sướt mướt, Trang Khàn bức xúc: 'Vợ chồng Xuân Bắc hãy tự kiểm điểm lại bản thân' - Ảnh 3
Trang Khàn cho biết hành động của vợ Xuân Bắc vô tình gây ảnh hưởng đến tâm lý của con - Ảnh: Cắt từ clip

Giữa ồn ào, nữ người mẫu cũng mong rằng vợ chồng Xuân Bắc không đăng tải gì thêm về con mình trong thời điểm này để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của con. Cô chia sẻ thêm: "Ban đầu, chị ta có ý tốt muốn cảnh báo mọi người, nhưng nhìn sâu vào thì thấy quá sai lầm. Tôi xem clip chị ta quay cảnh thằng bé ngồi khóc nức nở giải thích này nọ, hứa không xem ảnh bậy bạ nữa mà tôi ám ảnh. Hai anh chị là cha mẹ đứa nhỏ, đã tự xem lại bản thân mình xem có đúng chưa?

Anh chị là người nổi tiếng thì phải hiểu được sự ảnh hưởng của nó tới con mình. Vợ chồng anh chị làm ơn đừng đăng cái gì về con mình trong thời điểm này nữa. Hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi, đừng lên mạng đấu đá qua lại nữa.

Đừng tỏ ra con mình ổn, nhà mình ổn trong khi con mình đang rất đau khổ trong tâm hồn. Làm gì có đứa trẻ nào chịu đựng được cảm giác bị người ta xì xào, dòm ngó, đồn thổi này nọ về nó. Bây giờ nó phải đi học, ra đường, tiếp xúc với xã hội như thế nào? Nó có bình an hay không là ở chính trong tâm hồn nó. Tôi quỳ lạy chị. Chị đừng đăng clip về con chị lên mạng cho xã hội đàm tiếu nữa".

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