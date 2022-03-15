Bà xã NS Xuân Bắc lên tiếng: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn'

Hậu trường 15/03/2022 08:44

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã lên tiếng chính thức sau vụ việc cảnh báo các phụ huynh kiểm tra mạng xã hội của con gây tranh cãi.

Mới đây, vụ ồn ào xoay quanh gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, trên trang cá nhân, chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải bài viết chỉ tríchchính con trai của mình về việc sử dụng mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm có hình ảnh 18+, không hợp với lứa tuổi. Qua đó, chị cũng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con mình. Động thái này của vợ Xuân Bắc gây tranh cãi dữ dội.

Giữa ồn ào nổ ra, có người đồng tình cũng có người phản bác hành động trên, chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Hồng Nhung - bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay: "Qua nay tôi nhận được nhiều ý kiến về việc tôi chia sẻ chuyện của con trai bị một số group lôi kéo. Tôi và con trai cùng quản lý trang này, tôi đã nhiều lần thoát khỏi trang nhưng đều bị add lại. Mấu chốt vấn đề là Bi không bao giờ xem và đọc những trang này nhưng vì mẹ cùng quản lý nên mẹ biết. Những người này cứ thủ thỉ nói chuyện, chat với tài khoản của con nên tôi mới lên tiếng. Tôi cảnh báo chứ không lên án ai, tôi mong các phụ huynh hãy kiểm tra điện thoại của các con để xem con đang làm gì, xem gì.

Nhiều trang mạng xã hội đã xuyên tạc ý của tôi, họ không hiểu bản chất câu chuyện nên càng làm rối thêm chuyện này. Họ nâng cao quan điểm là tôi kiểm soát con là không phải, nếu tôi không quản lý Facebook cùng con thì sao biết được việc này? Tôi biết, sau chia sẻ của tôi, nhiều bố mẹ giật mình kiểm tra xem con mình đang sử dụng mạng xã hội thế nào? Những ai có con bằng tuổi tôi thì sẽ hiểu và đồng tình, còn nếu không nằm trong tình huống ấy, có thể họ sẽ hiểu sai".

Bà xã NS Xuân Bắc lên tiếng: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn' - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Xuân Bắc thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc xử lý như vậy là không tâm lý với con, bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay: "Tôi thấy buồn cười, con tôi thì tôi phải thương chứ, không cần ai thương hại. Thương Bi mà ném đá mẹ Bi thì thương cái gì? Họ... thương Bi quá! Tìm hiểu về giới tính không xấu, nhưng cách tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Ở tuổi của con tôi, tìm hiểu về giới tính là không sai nhưng tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn như thế.

Nhà nào cũng có vấn đề, chẳng qua các bạn che giấu, không dám đối diện vào sự thật thôi. Tôi muốn con có môi trường lớn lên trong sạch thì mong cả những phụ huynh của con cũng hiểu và cùng quan tâm đến con thì xã hội mới an toàn cho các con được. Nếu họ bảo tôi là người ôm đồm là thì kệ họ, tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm nói điều này vì sau chia sẻ của tôi, nhiều phụ huynh đã nói chuyện với tôi, con họ bị dụ dỗ, lệch lạc về giới tính mà không biết nói cùng ai. Có người bế tắc đến mức phải cho con sang học nước ngoài, việc đập điện thoại, cho iPad vào nước... nhà nào cũng có. Bố mẹ phải ghê gớm thì con mới ngoan được".

Bà xã NS Xuân Bắc lên tiếng: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn' - Ảnh 2
Bi béo lém lỉnh, được nhiều người yêu quý - Ảnh: Internet

Chị Hồng Nhung cho biết sau khi vụ việc xảy ra Facebook cá nhân của chị cũng bị "report" nên không thể nói thêm được điều gì. Tuy nhiên, bà xã Xuân Bắc cũng khẳng định việc mình làm là bảo vệ con khỏi những nguy hiểm rình rập. Hồng Nhung thẳng thắn: "Tôi nói với con: Không phải lúc nào cha mẹ cũng kịp thời đồng hành cùng nên con hãy tránh xa những trang độc hại ấy. Con dành thời gian dùng mạng xã hội thì tập thể dục, đàn hát... Mạng xã hội nguy hiểm lắm, không nên dùng, con đã đồng ý ngay. Mẹ nhận được nhiều chia sẻ bất lực của các bậc cha mẹ khi con mình lạc lối vì mạng xã hội không thể cứu được. Mẹ không muốn vậy.

Anh Xuân Bắc hoàn toàn hiểu vợ và con, hiểu được tính cách của Bi. Tôi phải bảo vệ Bi ngây thơ của tôi như vậy. So với các bạn, Bi còn rất ngây thơ". Chuyện nhà tôi chỉ đơn giản: Mẹ và con cùng quản lý trang, mẹ thấy nguy hiểm thì cảnh báo chứ không có chuyện gì đao to búa lớn cả. Những thành phần lên án tôi chủ yếu là "trẻ trâu", có khi những người lên án tôi đêm qua lại lén vào Facebook của con để xem trộm con làm gì, xem gì. Các cụ có câu "con hư tại mẹ", nghĩa là sự bao che của người mẹ không đúng cách, yêu con một cách mù quáng làm phản tác dụng với con...".

Bà xã NS Xuân Bắc lên tiếng: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn' - Ảnh 3
Vợ Xuân Bắc khẳng định hành động của cô là bảo vệ con chứ không phải lên án - Ảnh: Internet

Nói về tình hình hiện tại của con trai sau ồn ào, chia sẻ với báo Lao động, chị Hồng Nhung cho hay con trai cô hiện tại ổn và vô tư không cần phải “giải cứu”. H.N nói: "Dư luận cứ loạn lên thế nhưng con tôi vẫn bình thường. Con không đọc cũng chẳng xem tin tức gì cả, ăn xong sẽ chơi đàn và lên giường đi ngủ, vô tư như mọi ngày”.

Xôn xao clip con trai Xuân Bắc 'khóc như mưa', liên tục khoanh tay xin lỗi mẹ suốt 2 phút sau vụ nhóm chat 'độc hại', CĐM đặt nghi vấn lớn vì một lý do?

Xôn xao clip con trai Xuân Bắc 'khóc như mưa', liên tục khoanh tay xin lỗi mẹ suốt 2 phút sau vụ nhóm chat 'độc hại', CĐM đặt nghi vấn lớn vì một lý do?

Tối muộn ngày 14/3, CĐM tiếp tục xôn xao trước một đoạn clip được cho là con trai Xuân Bắc vừa khóc lóc vừa xin lỗi bố mẹ sau khi có những hình ảnh 18+ trong Facebook.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ xuân bắc lên tiếng Phương Lê chỉ trích vợ Xuân Bắc vợ Xuân Bắc gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?