Bà xã NS Xuân Bắc lên tiếng: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn'

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã lên tiếng chính thức sau vụ việc cảnh báo các phụ huynh kiểm tra mạng xã hội của con gây tranh cãi.

Mới đây, vụ ồn ào xoay quanh gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, trên trang cá nhân, chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải bài viết chỉ tríchchính con trai của mình về việc sử dụng mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm có hình ảnh 18+, không hợp với lứa tuổi. Qua đó, chị cũng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con mình. Động thái này của vợ Xuân Bắc gây tranh cãi dữ dội. Giữa ồn ào nổ ra, có người đồng tình cũng có người phản bác hành động trên, chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Hồng Nhung - bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay: "Qua nay tôi nhận được nhiều ý kiến về việc tôi chia sẻ chuyện của con trai bị một số group lôi kéo. Tôi và con trai cùng quản lý trang này, tôi đã nhiều lần thoát khỏi trang nhưng đều bị add lại. Mấu chốt vấn đề là Bi không bao giờ xem và đọc những trang này nhưng vì mẹ cùng quản lý nên mẹ biết. Những người này cứ thủ thỉ nói chuyện, chat với tài khoản của con nên tôi mới lên tiếng. Tôi cảnh báo chứ không lên án ai, tôi mong các phụ huynh hãy kiểm tra điện thoại của các con để xem con đang làm gì, xem gì.

Nhiều trang mạng xã hội đã xuyên tạc ý của tôi, họ không hiểu bản chất câu chuyện nên càng làm rối thêm chuyện này. Họ nâng cao quan điểm là tôi kiểm soát con là không phải, nếu tôi không quản lý Facebook cùng con thì sao biết được việc này? Tôi biết, sau chia sẻ của tôi, nhiều bố mẹ giật mình kiểm tra xem con mình đang sử dụng mạng xã hội thế nào? Những ai có con bằng tuổi tôi thì sẽ hiểu và đồng tình, còn nếu không nằm trong tình huống ấy, có thể họ sẽ hiểu sai". Gia đình nhỏ của Xuân Bắc thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ - Ảnh: Internet Khi được hỏi về việc xử lý như vậy là không tâm lý với con, bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay: "Tôi thấy buồn cười, con tôi thì tôi phải thương chứ, không cần ai thương hại. Thương Bi mà ném đá mẹ Bi thì thương cái gì? Họ... thương Bi quá! Tìm hiểu về giới tính không xấu, nhưng cách tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Ở tuổi của con tôi, tìm hiểu về giới tính là không sai nhưng tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn như thế.

Nhà nào cũng có vấn đề, chẳng qua các bạn che giấu, không dám đối diện vào sự thật thôi. Tôi muốn con có môi trường lớn lên trong sạch thì mong cả những phụ huynh của con cũng hiểu và cùng quan tâm đến con thì xã hội mới an toàn cho các con được. Nếu họ bảo tôi là người ôm đồm là thì kệ họ, tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm nói điều này vì sau chia sẻ của tôi, nhiều phụ huynh đã nói chuyện với tôi, con họ bị dụ dỗ, lệch lạc về giới tính mà không biết nói cùng ai. Có người bế tắc đến mức phải cho con sang học nước ngoài, việc đập điện thoại, cho iPad vào nước... nhà nào cũng có. Bố mẹ phải ghê gớm thì con mới ngoan được". Bi béo lém lỉnh, được nhiều người yêu quý - Ảnh: Internet Chị Hồng Nhung cho biết sau khi vụ việc xảy ra Facebook cá nhân của chị cũng bị "report" nên không thể nói thêm được điều gì. Tuy nhiên, bà xã Xuân Bắc cũng khẳng định việc mình làm là bảo vệ con khỏi những nguy hiểm rình rập. Hồng Nhung thẳng thắn: "Tôi nói với con: Không phải lúc nào cha mẹ cũng kịp thời đồng hành cùng nên con hãy tránh xa những trang độc hại ấy. Con dành thời gian dùng mạng xã hội thì tập thể dục, đàn hát... Mạng xã hội nguy hiểm lắm, không nên dùng, con đã đồng ý ngay. Mẹ nhận được nhiều chia sẻ bất lực của các bậc cha mẹ khi con mình lạc lối vì mạng xã hội không thể cứu được. Mẹ không muốn vậy. Anh Xuân Bắc hoàn toàn hiểu vợ và con, hiểu được tính cách của Bi. Tôi phải bảo vệ Bi ngây thơ của tôi như vậy. So với các bạn, Bi còn rất ngây thơ". Chuyện nhà tôi chỉ đơn giản: Mẹ và con cùng quản lý trang, mẹ thấy nguy hiểm thì cảnh báo chứ không có chuyện gì đao to búa lớn cả. Những thành phần lên án tôi chủ yếu là "trẻ trâu", có khi những người lên án tôi đêm qua lại lén vào Facebook của con để xem trộm con làm gì, xem gì. Các cụ có câu "con hư tại mẹ", nghĩa là sự bao che của người mẹ không đúng cách, yêu con một cách mù quáng làm phản tác dụng với con...". Vợ Xuân Bắc khẳng định hành động của cô là bảo vệ con chứ không phải lên án - Ảnh: Internet Nói về tình hình hiện tại của con trai sau ồn ào, chia sẻ với báo Lao động, chị Hồng Nhung cho hay con trai cô hiện tại ổn và vô tư không cần phải “giải cứu”. H.N nói: "Dư luận cứ loạn lên thế nhưng con tôi vẫn bình thường. Con không đọc cũng chẳng xem tin tức gì cả, ăn xong sẽ chơi đàn và lên giường đi ngủ, vô tư như mọi ngày”.

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