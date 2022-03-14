Xuân Bắc có động thái đầu tiên giữa ồn ào vợ công khai đăng tin nhắn "nhạy cảm" của con trai

Hậu trường 14/03/2022 14:13

Trước những ồn ào liên quan đến vợ và con trai, Xuân Bắc cũng bị CĐM tấn công ồ ạt, ngay lập tức, nam danh hài đã có động thái đầu tiên.

Từ tối qua 13/3 cho đến nay, gia đình của Xuân Bắc đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Lý do xuất phát từ bài đăng của bà xã Xuân Bắc khi chị bất ngờ cảnh cáo các phụ huynh về việc cho các con sử dụng MXH. Vợ nam danh hài cho biết sau khi kiểm tra điện thoại con trai, chị phát hiện cậu bé bị dụ vào nhiều nhóm tin nhắn có chứa hình ảnh "nóng", chị Hồng Nhung sau đó đã đập nát điện thoại con trai.

Xuân Bắc có động thái đầu tiên giữa ồn ào vợ công khai đăng tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai - Ảnh 1

Đáng nói, dưới phần bình luận, vợ nam danh hài đã công khai ảnh chụp màn hình có chứa toàn bộ nội dung nhạy cảm trong phần tin nhắn của bé Bi béo. Hành động này của vợ Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và phản đối dữ dội. 

Không chỉ tài khoản của bà xã Xuân Bắc bị tấn công mà ngay lập tức, các trang mạng xã hội của nam danh hài cũng bị nhiều người ồ ạt tràn vào, để lại các bình luận liên quan đến vấn đề trên. Mới đây, Xuân Bắc đã chính thức có động thái khi ồn ào về con trai không có dấu hiệu dừng lại. 

Xuân Bắc có động thái đầu tiên giữa ồn ào vợ công khai đăng tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai - Ảnh 2

Cụ thể, trên trang cá nhân, Xuân Bắc đã chuyển sang chế độ hạn chế bình luận dưới các bài đăng. Mặc dù chưa chính thức đề cập đến vấn đề lần này của con trai và vợ, thế nhưng Xuân Bắc đã có động thái đầu tiên để tránh việc bị đông đảo cộng đồng mạng vào trang cá nhân để lại bình luận không hay về con trai.

Về phía chị Hồng Nhung, bà xã Xuân Bắc hiện cũng chưa có thêm động thái gì sau bài đăng gây phẫn nộ này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vợ Xuân Bắc có những phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng đến nam nghệ sĩ và nhận về ý kiến trái chiều. 

 

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Từ khóa:   Xuân Bắc bà xã Xuân Bắc Bi béo con trai Xuân Bắc

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