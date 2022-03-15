Mới đây, sau khoảng thời gian hơn 5 tháng cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái Wendy Phạm đã dần lấy lại cân bằng cho cuộc sống và xuất hiện nhiều hơn trên MXH.

Suốt thời gian qua, kể từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều người không lỏi lo lắng cho sức khỏe của con gái Wendy. Bởi trước đó, ngay khi biết tin mẹ không qua khỏi, Wendy gần như suy sụp, khó có thể vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của ngươi thân, bạn bè và cả CĐM, con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã dần vui vẻ trở lại.

Wendy Phạm thường xuyên đăng tải ảnh mẹ lên MXH - Ảnh: FBNV

Đến mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh đã đăng loạt ảnh dự tiệc sinh nhật cháu gái. Điều đáng chú ý là trong loạt ảnh có cả sự xuất hiện của Wendy Phạm. Được biết, cô cùng chồng và hai con đến dự bữa tiệc này.

Bài đăng của Trizzie Nguyễn - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh của Trizzie Phương Trinh, Wendy Phạm cùng toàn thể gia đình đều ăn mặc màu trắng phù hợp với bữa tiệc. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ có thể thấy, gia đình nhỏ của Wendy rất hạnh phúc khi được tham dự những bữa ăn liên hoan bên người thân và bạn bè.

Wendy Phạm là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Cô không đi theo con đường ca hát để nối nghiệp mẹ mà chọn học y tá ở Mỹ. Hiện Wendy đã có công việc ổn định với mức thu nhập tương đối cao. Con gái giọng ca Bông Điên Điển đã là mẹ của 2 nhóc tỳ. Thuở sinh thời, Phi Nhung thường xuyên bay qua lại giữa hai nước để thăm cháu ngoại. Tuy nhiên, Phi Nhung lại không có cơ hội gặp mặt cháu thứ 2 thì dịch bệnh. Đến nay, đây vẫn là điều khiến không chỉ Wendy mà còn nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối và xót xa cho cố ca sĩ.

Fanpage hơn 3 triệu người theo dõi của Phi Nhung có cập nhật MỚI, CĐM xúc động trước dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 12 chữ Trang fanpage Facebook hơn 3 triệu followers của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được con gái Wendy Pham và 1 số người thân cận quản lý và thường xuyên đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-nua-nam-phi-nhung-qua-doi-wendy-pham-hiem-hoi-lo-dien-cung-chong-con-455802.html