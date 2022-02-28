Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe ảnh cùng các em, tuyệt nhiên đã 'lãng quên' Hồ Văn Cường?

Mới đây, Tuyết Nhung - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, đã đăng ảnh cùng các em. Tuy nhiên, như mọi lần, nữ ca sĩ trẻ vẫn không nhắc đến người anh em Hồ Văn Cường.

Mới đây, con gái nuôi Phi Nhung – nữ ca sĩ trẻ Tuyết Nhung đã đăng tải loạt hình ảnh cùng các con nuôi khác của cố ca sĩ đi trượt patin lên trang cá nhân và chia sẻ tâm trạng vô cùng phấn khích khi được đi chơi cùng các em.

Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

Tuyết Nhung rạng rỡ dẫn các em lần đầu thử sức với bộ môn thể thao mới. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Hôm nay mấy chị em tui đi patin công viên Gia Định. Hết".

4 người con nuôi của cố ca sĩ vui vẻ và hào hứng đi chơi cùng nhau - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, mặc dù đeo khẩu trang nhưng CĐM dễ dàng nhận ra vẻ hào hứng và vui tươi của các em nhỏ. Nhiều khán giả không khỏi vui mừng khi sau loạt biến cố, các em đã vui tươi trở lại. Mặc dù không còn bàn tay chăm bẵm của mẹ Phi Nhung, song tất cả con nuôi của cố ca sĩ đều có cuộc sống ổn định và được chăm sóc tận tình.

Bình luận của CĐM - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, từ sau khi giữa Hồ Văn Cường và phía ekip giọng ca Bông Điên Điển nổ ra ồn ào tiền cát xê, những người con nuôi của cố ca sĩ tuyệt nhiên không nhắc đến giọng ca Tiền Giang. Hồ Văn Cường cũng không xuất hiện cùng các anh chị em trong những dịp quan trọng nữa.

Hồ Văn Cường thay đổi phong cách ở lần trở lại mới sau nhiều biến cố gia đình - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại, nam ca sĩ đã được bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Song song với đó, Hồ Văn Cường tiếp tục theo học đại học tại ngôi trường mà Phi Nhung đã gửi gắm trước khi nữ ca sĩ không may qua đời vì COVID-19.

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