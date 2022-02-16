Mới đây, sau hơn 100 ngày ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tại, con ruột của cô - Wendy Phạm đã đăng tải đoạn video mới lên trang cá nhân. Theo đó, Wendy Phạm thông báo về buổi đi thả cá phóng sinh, hồi hướng công đức cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Đoạn video được Wendy đăng tải trên kênh Youtube - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video được đăng tải, con gái giọng ca Bông Điên Điển chia sẻ, hy vọng việc thả cá phóng sinh này có thể cầu mong cho Phi Nhung sống tốt ở thế giới bên kia. Mở đầu video, cả gia đình cùng nhau đi mua cá. Không ít khán giả đã vô cùng cảm động khi thấy mọi người thân trong gia đình đều mặc áo Phi Nhung để đi làm điều trọng đại này.