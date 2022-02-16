Con gái làm điều ý nghĩa sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, CĐM xúc động thương nhớ giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc

Hậu trường 16/02/2022 09:15

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc qua đời, những người ở lại vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn này. Con gái Wendy đã dần ổn định và thường xuyên đăng tải hình ảnh và video liên quan đến mẹ ruột để giao lưu cùng người hâm mộ và cũng để phần nào vơi đi nỗi nhớ.

Mới đây, sau hơn 100 ngày ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tại, con ruột của cô - Wendy Phạm đã đăng tải đoạn video mới lên trang cá nhân. Theo đó, Wendy Phạm thông báo về buổi đi thả cá phóng sinh, hồi hướng công đức cho cố ca sĩ Phi Nhung.

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Đoạn video được Wendy đăng tải trên kênh Youtube - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video được đăng tải, con gái giọng ca Bông Điên Điển chia sẻ, hy vọng việc thả cá phóng sinh này có thể cầu mong cho Phi Nhung sống tốt ở thế giới bên kia. Mở đầu video, cả gia đình cùng nhau đi mua cá. Không ít khán giả đã vô cùng cảm động khi thấy mọi người thân trong gia đình đều mặc áo Phi Nhung để đi làm điều trọng đại này.

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Gia đình mặc áo in ảnh Phi Nhung, cùng nhau thực hiện hành động ý nghĩa - Ảnh cắt từ clip

Cũng trong đoạn video, gia đình Wendy tiết lộ đã mua khoảng 430 con và sẽ được phóng sanh tại hồ. 2 cháu ngoain của Phi Nhung cũng vô cùng hào hứng khi được làm điều đặc biệt cho bà ngoại, cậu con trai cả của Wendy đã vui cười suốt chặng đường đến hồ thả cá.

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Con gái cố ca sĩ đẩy xe đưa các con đi cùng - Ảnh cắt từ clip

Sau khi thực hiện phóng sinh hồi hướng công đức cho cố ca sĩ Phi Nhung, cả gia đình đã dạo chơi một vòng xung quanh như một chuyến dã ngoại.

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Wendy Phạm thường xuyên đăng tải ảnh mẹ lên MXH - Ảnh: FBNV

 

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc qua đời, những người ở lại vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn này. Con gái Wendy đã dần ổn định và thường xuyên đăng tải hình ảnh và video liên quan đến mẹ ruột để giao lưu cùng người hâm mộ và cũng để phần nào vơi đi nỗi nhớ.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung Wendy Phạm

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