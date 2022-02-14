Sau tâm thư xin lỗi Phi Nhung, tiếp tục xuất hiện thư tay của Hồ Văn Cường: Thời điểm viết gây chú ý, CĐM ngỡ ngàng vì có cả chữ ký của bố đẻ?

Hậu trường 14/02/2022 16:15

MXH tiếp tục dậy sóng khi một bản cam kết nghi do Hồ Văn Cường viết tay tiếp tục lan truyền khắp các diễn đàn mạng. Bức thư có có tiêu đề "Quyết tâm thư", ghi lại việc nam ca sĩ cam kết với mẹ nuôi Phi Nhung và bố mẹ ruột sẽ tập trung học tập để đạt được kết quả tốt nhất. 

Mới đây, MXH bất ngờ xôn xao trước một loạt hình ảnh được cho là chụp lại bức thư viết tay của Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi Phi Nhung với nội dung liên quan đến một loạt ồn ào, mâu thuẫn giữa hai mẹ con trong thời gian trước khi cố ca sĩ qua đời. Nội dung thư xoay quanh việc giọng ca nhí xin lỗi mẹ nuôi vì những ồn ào liên quan đến tiền cát xê suốt thời gian giữa năm 2021. Ngoài ra bức thư được cho là của Hồ Văn Cường cũng bác bỏ thông tin giọng ca 10X nhờ người ngoài giúp đỡ để thoát khỏi nhà Phi Nhung.

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Nôi dung bức thư được cư dân mạng đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet

Khi chưa rõ thực hư độ tin cậy của bức thư nói trên thì MXH tiếp tục dậy sóng khi một bản cam kết nghi do Hồ Văn Cường viết tay tiếp tục lan truyền khắp các diễn đàn mạng.

Bức thư có có tiêu đề "Quyết tâm thư", ghi lại việc nam ca sĩ cam kết với mẹ nuôi Phi Nhung và bố mẹ ruột sẽ tập trung học tập để đạt được kết quả tốt nhất. 

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Bức thư tiếp theo được cho là của Hồ Văn Cường trong thời điểm xích mích với ekip mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

"Con tên Hồ Văn Cường. Hôm nay con viết đơn này để cam kết với ba mẹ ruột và mẹ Nhung về việc thi đại học của con sắp tới. 

Con sẽ tập trung học tập để đạt được kết quả tốt nhất, nếu kết quả không như mong đợi thì bản thân con sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của con. Mong ba, mẹ và mẹ Nhung yên tâm. Và con xin hứa sẽ không quan tâm tới bất cứ thông tin bên ngoài, sẽ tập trung cao độ cho việc học của con.

Con không bị bất cứ áp lực nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập, mà được mọi người quan tâm và tạo điều kiện cho việc học tập tốt nhất. Con sẽ thực hiện đúng những gì con đã cam kết trong quyết tâm thư" - Nội dung bức thư được CĐM lan truyền.

Kết thúc bức thư, ngoài chữ ký được cho là của Hồ Văn Cường còn có chữ ký của bố đẻ giọng ca trẻ, là ông Hồ Văn Mười. Tuy nhiên, đến hiện tại phía giọng ca gốc Tiền Giang vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về bức thư trên.

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Hồ Văn Cường hiện đã dần ổn định tâm lý sau nhiều biến cố và trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Ngày tháng ghi trên bức thư tay là 22/6/2021. Được biết, đây cũng là khoảng thời gian giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Cặp mẹ con bị CĐM nghi ngờ "cơm không lành, canh không ngọt" khi nhiều netizen cho rằng Hồ Văn Cường bị phía ekip Phi Nhung bóc lột, ăn chặn tiền cát xê. Ồn ào kể trên đã khiến mối quan hệ của 2 mẹ con bị ảnh hưởng không nhỏ. Đến ngay cả sau khi Phi Nhung qua đời vì COVID-19, dư luận vẫn chưa thôi bàn tán.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung thư tay của Hồ Văn Cường

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