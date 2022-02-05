Mới đây, MXH bất ngờ xôn xao thông tin nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có tài khoản Fanpage tuy nhiên lại bị đánh sập ngay sau đó ít lâu.

Vào ngày 11/10/2021, quản lý chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Mẹ ruột Hồ Văn Cường nhận sổ tiết kiệm - Ảnh: FBNV

Tại thời điểm đó, về phía nam giọng ca nhí, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Gia đình của giọng ca nhí hiện đã thuê nhà ở sau khi giải quyết vụ cát xê với ekip ca sí Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đến mới đây, MXH bất ngờ xôn xao thông tin nam ca sĩ đã có tài khoản Fanpage tuy nhiên lại bị đánh sập ngay sau đó ít lâu. Cụ thể Fan của Hồ Văn Cường vô cùng bức xúc vì chuyện này. Họ cho rằng một bộ phận anti fan đã có hành động "chơi xấu" nam ca sĩ. Tuy nhiên, hiện Hồ Văn Cường vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm này.

Thông tin lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi vượt qua nhiều biến cố, Hồ Văn Cường đã dần trở lại showbiz dưới sự dẫn dắt của danh ca Ngọc Sơn và sự hỗ trợ từ phía bầu Thụy.

Trở lại showbiz với thu nhập 'KHỦNG', căn nhà ở quê của Hồ Văn Cường vẫn xác xơ đến 'tội nghiệp: Tường bong tróc, trám vội bằng xi măng? Rò rỉ ảnh căn nhà ở quê Tiền Giang của Hồ Văn Cường hiện tại, cảnh tượng hoang tàn khiến CĐM không dám tin vì trước đó nam ca sĩ đã trử lại showbiz và có mức thu nhập khủng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-chat-vat-tro-lai-mxh-vua-lap-fanpage-da-bi-choi-xau-danh-sap-ngay-tuc-thi-448791.html