Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo không tham gia chương trình có Hồ Văn Cường góp mặt, CĐM 'đoán già, đoán non' lý do thực sự?

Cặp bạn bè thân thiết không có dịp tái ngộ nhau trong chương trình âm nhạc mới - Ảnh: Internet

Buổi biểu diễn sắp được diễn ra vào tối 22/1 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của mình, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo không thể tham gia chương trình này. Theo đó cô biết vì một vài lý do cá nhân nên không thể góp mặt. Mặc dù đã lý giải nguyên do vì một số chuyện cá nhân, song nhiều khán giả hâm mộ "chị Bảy" vẫn không khỏi tiếc nuối và đoán già đoán non về lý do thực sự.