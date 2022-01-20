Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo không tham gia chương trình có Hồ Văn Cường góp mặt, CĐM 'đoán già, đoán non' lý do thực sự?

Thời gian gần đây, sau khi Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của phía danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, giọng ca trẻ đã dần trở lại đường đua âm nhạc và tích cực tham gia các buổi biểu diễn.

Đáng chú ý nhất phải kể đến đếm diễn sẽ được tổ chức vào 22/1 tới đây vì quy tụ hàng loạt sao đình đám của làng giải trí Việt. Trong đó, người bạn đồng trang lứa của Hồ Văn Cường là Phương Mỹ Chi cũng góp mặt.