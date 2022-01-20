Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo không tham gia chương trình có Hồ Văn Cường góp mặt, CĐM 'đoán già, đoán non' lý do thực sự?

Hậu trường 20/01/2022 16:42

Phương Mỹ Chi gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo không thể tham gia chương trình có sự góp mặt của Hồ Văn Cường.

Thời gian gần đây, sau khi Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của phía danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, giọng ca trẻ đã dần trở lại đường đua âm nhạc và tích cực tham gia các buổi biểu diễn. 

Đáng chú ý nhất phải kể đến đếm diễn sẽ được tổ chức vào 22/1 tới đây vì quy tụ hàng loạt sao đình đám của làng giải trí Việt. Trong đó, người bạn đồng trang lứa của Hồ Văn Cường là Phương Mỹ Chi cũng góp mặt. 

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Cặp bạn bè thân thiết không có dịp tái ngộ nhau trong chương trình âm nhạc mới - Ảnh: Internet
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Buổi biểu diễn sắp được diễn ra vào tối 22/1 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của mình, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo không thể tham gia chương trình này. Theo đó cô biết vì một vài lý do cá nhân nên không thể góp mặt. Mặc dù đã lý giải nguyên do vì một số chuyện cá nhân, song nhiều khán giả hâm mộ "chị Bảy" vẫn không khỏi tiếc nuối và đoán già đoán non về lý do thực sự.

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Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình

 

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Phương Mỹ Chi: 

"Thông báo tới quý khán giả thân yêu của Chi,

Vì một số lý do, Phương Mỹ Chi sẽ không tham gia chương trình Little Star - Big Dream vào 22/1 sắp tới tổ chức tại Nhà hát Hoà Bình như thông tin đã đi truyền thông trước đó.

Chi rất lấy làm tiếc khi đưa ra thông báo này. Xin hẹn khán giả thân yêu gần xa ở một dịp khác nhé ạ

Chúc mọi người một ngày vui vẻ".

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'Chị Bảy' không tham gia khiến fan hâm mộ tiếc nuôi - Ảnh: Internet

Sự thiếu vắng Phương Mỹ Chi có thể khiến fan hâm mộ của cô nàng hụt hẫng và buồn bã. Trước đó nữ ca sĩ từng khiến nhiều người sửng sốt vì chia sẻ câu chuyện bị body shaming nặng nề. Hậu quả là Phương Mỹ Chi đã áp dụng những phương pháp giảm cân gây hại cho sức khỏe và cơ thể mình.

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Đến hiện nay, số tiền cát xê khủng 200 triệu của Hồ Văn Cường vẫn đang nhận về vô số nghi hoặc và ý kiến trái chiều từ dư luận.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Hồ Văn Cường danh ca Ngọc Sơn

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