Nhận cát xê khủng, Hồ Văn Cường bị đặt lên 'bàn cân' với Phương Mỹ Chi: 'Gấp đôi chị Bảy luôn,... ẢO, AI TIN?'

Hậu trường 13/01/2022 11:04

Đến hiện nay, số tiền cát xê khủng 200 triệu của Hồ Văn Cường vẫn đang nhận về vô số nghi hoặc và ý kiến trái chiều từ dư luận.

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" vì loạt biến cố bủa vây, mới đây Hồ Văn Cường đã chính thức trở lại showbiz và nhận sự trợ giúp, nâng đỡ từ phía danh ca Ngọc Sơn.

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Giọng ca trẻ chính thức trở lại sân khấu âm nhạc - Ảnh: Internet

Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi".

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Giọng ca gốc Tiền Giang ngày càng trưởng thành hơn trong phong cách và kỹ năng trình diễn - Ảnh: Internet

Số tiền 200 triệu ngay lập tức khiến CĐM sốt "xình xịch" bởi đây không phải là con số nhỏ. Đối với một giọng ca trẻ như Hồ Văn Cường thì tiền cát xê này đã thuộc vào hàng top, sao hạng A.

Thậm chí, trên các diễn đàn MXH, một số cư dân mạng còn bày tỏ nghi ngờ con số 200 triệu có phần quá... ảo. Chưa kể, một bộ phận netizen so với với Phương Mỹ Chi thì danh tiếng của Hồ Văn Cường có phần "lép vế" vậy vì sao tiền cát xê lại có thể gấp đôi "chị Bảy".

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CĐM nghi ngờ 200 triệu thì hơi 'ẢO' - Ảnh chụp màn hình
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Nhiều cư dân mạng cho rằng cát xê của Hồ Văn Cường không thể gấp đôi Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm nổ ra tranh cãi phía Phi Nhung "ăn chặn" cát xê, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung từng lên tiếng phân trần cho rằng cát xê của Hồ Văn Cường do mình quản lý, số tiền thực tế rất ít ỏi, thậm chí phải đính kèm với Phi Nhung mới được đi diễn. Chưa dừng lại ở đó, nhiều bầu show cũng từng đứng về phía Phi Nhung và tiết lộ, không có mẹ nuôi, chắc chắc không ai mời Hồ Văn Cường, tiền cát xê cao nhất cũng chỉ 30 triệu.

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Con nuôi Quang Linh và con nuôi Phi Nhung luôn bị đặt lên bàn cân để so sánh - Ảnh: Internet

Do đó, đến hiện nay, số tiền cát xê khủng 200 triệu của Hồ Văn Cường vẫn đang nhận về vô số nghi hoặc và ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hồ Văn Cường nhận cát xê 'trên trời', CĐM réo gọi quản lý cố ca sĩ Phi Nhung: 'Hát lạc cả giọng bao năm không bằng 1 show hiện tại'

Hồ Văn Cường nhận cát xê 'trên trời', CĐM réo gọi quản lý cố ca sĩ Phi Nhung: 'Hát lạc cả giọng bao năm không bằng 1 show hiện tại'

Mới đây, sau khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường dần trở lại showbiz. Thậm chí dù chỉ mới tham gia một vài show diễn song mức cát xê đã thuộc hàng top khiến CĐM réo vội quản lý cố ca sĩ Phi Nhung.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phương Mỹ Chi Phi Nhung Ngọc Sơn

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